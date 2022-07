Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb l'Ertzaintza, han desmantellat a Mont-roig del Camp (Baix Camp) el laboratori de drogues de síntesi més gran que s'ha detectat mai a Catalunya. La policia va intervenir substàncies valorades en 4,3 milions d'euros al mercat il·lícit i ha detingut tres persones en el dispositiu final, entre les quals qui elaborava la droga ('cuiner'), que s'havia format de manera autodidacta. Entre el que han decomissat, 156 quilos de pasta d''speed' sense tallar; 108 quilos d'aquesta droga per comercialitzar i deu armes de foc. Els operatius policials també van trobar a la casa una zona amb material precursor utilitzat habitualment per fabricar explosius o artefactes incendiaris o pirotècnics.

La investigació va començar el novembre passat i el dispositiu final va tenir lloc el 15 de juny. Els seus responsables, tant dels Mossos com l'Ertzaintza, han informat de la intervenció en una roda de premsa aquest divendres a la comissaria de les Corts de Barcelona.

"Ens hem trobat un macrolaboratori molt avançat", ha destacat l'inspector Francesc Moragas, cap de l'Àrea d’Investigació Criminal a la Regió Policial del Camp de Tarragona, acompanyat pel sergent Xavier Tenorio, cap de la Unitat Territorial d'Investigació.

"Probablement ens trobem davant un dels majors laboratoris desmantellats a l'Estat, amb una capacitat de producció anual de tones", ha recalcat el suboficial de l'Ertzaintza Hermelo Molero, cap del Grup de substàncies estupefaents de la Comissaria de Bilbao, que ha participat a la roda juntament amb el subcomissari Asier Jauregi, cap del Centre d'Informació de la mateixa comissaria.

Tenint en compte aquesta capacitat de producció, Molero ha posat èmfasi en les substàncies que s'han pogut retirar amb el desmantellament del laboratori, muntat en el garatge d'una casa de Mont-roig del Camp.

Inici de la investigació

L'Ertzaintza va tenir coneixement el novembre passat de la possible existència d'un laboratori clandestí des d'on s'estarien elaborant substàncies estupefaents de disseny i la policia va posar en marxa la investigació. A través del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), van detectar que persones vinculades amb la investigació estaven adquirint tant precursors de drogues com explosius.

Algunes de les informacions rebudes apuntaven que els investigats haurien adquirit una substància química anomenada nitrometà, un dels precursors utilitzats habitualment per fabricar explosius. La puresa de la substància era del 100%, mentre que aquesta magnitud sol oscil·lar entre el 10-25%, i això va aixecar les alertes policials. La investigació es va accelerar i van començar les vigilàncies al voltant del domicili.

Dispositius i detencions

El 4 de juny es va establir un dispositiu policial de vigilància al voltant del domicili i es va detenir un home de 31 anys que duia a sobre 1.152 pastilles de feniletilamina psicodèlica, anomenada 2CB, Tusi o Tucibi. El detingut va quedar en llibertat un cop va passar a disposició del jutjat.

Deu dies més tard, els investigadors van establir un nou dispositiu a l'entorn del domicili i van detectar com un vehicle hi carregava unes bosses. El van aturar a prop de Reus i hi van trobar 131 kg de pasta de sulfat d'amfetamina, substància coneguda com a speed, en estat pur.

El conductor del vehicle, de nacionalitat alemanya, és un dels tres detinguts d'aquest dispositiu final, que va culminar el 15 de juny, quan la policia va entrar al domicili i va detenir el 'cuiner', un home de 35 anys, i la seva parella. Els dos són de nacionalitat espanyola. El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha decretat presó provisional per als tres investigats. Se'ls atribueixen delictes contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes i explosius.

Un laboratori molt sofisticat i un 'cuiner' que produïa sense parar

La policia s'ha trobat amb un laboratori sofisticat, amb maquinària que els investigadors no havien vist a l'estat espanyol. "No estem parlant d'una bàscula, un gibrell i un molinet. Hi havia maquinària molt pesada amb una capacitat de producció tremenda", ha subratllat Molero.

Els investigadors han recalcat sobretot la formació autodidacta i la capacitat del detingut per elaborar la droga. "Tenia una gran habilitat per elaborar la droga. És molt difícil manipular aquests substàncies i fer les barreges sense que explotin", ha assenyalat Moragas. "Vivia en el laboratori. Era capaç de tirar-se entre 20 i 24 hores diàries en la producció", ha perfilat el suboficial de l'Ertzaintza.

El laboratori tenia diverses zones diferenciades dedicades al procés de fabricació de les substàncies. Hi havia una campana extractora; una taula central per realitzar les mescles; un magatzem que contenia diferents tipus de substàncies precursores d'aquestes drogues; una zona de neveres i congeladors on es guardaven les mescles i d'altres substàncies, així com una màquina elèctrica per premsar-les. Els investigadors han acreditat que el procés de fabricació de les substàncies estupefaents tenia una durada de sis dies.

El considerat com a 'cuiner' del grup disposava també d'un "catàleg" amb prop de 50 tipus de pastilles de diferents colors, formes i composicions. Al mateix laboratori s'hi va trobar material de vídeo en què sortia el detingut elaborant diferents tipus de substàncies. Aquestes imatges es remuntarien almenys a cinc o sis anys enrere.

La hipòtesi dels investigadors és que les drogues es transportarien per diferents mitjans fins als Països Baixos o d'altres països del nord d'Europa, Espanya, tot i que, en part, també es venia al detall per la zona d'influència de la demarcació de Tarragona.

Fabricació de possibles artefactes pirotècnics o incendiaris

En l'escorcoll al domicili també s'hi va desplaçar un equip dels TEDAX per comprovar les informacions inicials que havien posat en marxa la investigació. Els operatius van trobar a diferents estances de la casa material precursor utilitzat habitualment per a la fabricació d'explosius o artefactes incendiaris o pirotècnics.

El detingut també posseïa diversos manuals de fabricació, transport i emmagatzemament de material explosiu. També van intervenir cinc armes curtes i cinc més de llargues; tres supressors, algun d'ells inserits a les armes en disposició per fer foc; munició real i de fogueig i restes de projectils desmuntats. La hipòtesi és que els desmuntava per extreure'n elements com iniciadors o pólvora.

Els investigadors van comprovar que el detingut tenia un antecedent del 2004 de la Guàrdia Civil per tinença de substàncies o artefactes explosius, inflamables, incendiaris o asfixiants.

La investigació en aquest punt continua oberta en espera de les anàlisis científiques de les substàncies per part de TEDAX. "És com si per a ell fos una afició, però no descartem res", ha afirmat Moragas, que ha insistit que cal esperar l'informe dels TEDAX. En aquest sentit s'ha mostrat caut i ha assenyalat que van trobar algun artefacte dels que se solen utilitzar per fer explotar caixers però que ara com ara no tenen constància que ell n'hagués fet servir. No tenen indicis de finalitats terroristes.

Quant al balanç de tots els dispositius, en total s'han intervingut 156,5 kg de pasta d'speed sense tallar amb un valor estimat d'1,68 milions d'euros; 108 kg d'speed per comercialitzar amb un valor estimat d'1,35 milions d'euros; 21,9 kg de 2CB, Tusi, Tucibi o cocaïna rosa, amb un valor estimat de 950.000 euros; 5.000 pastilles de 2CB, Tusi, Tucibi o cocaïna rosa; 10 kg de Ketamina, amb un valor estimat de 263.000 euros; 2,7 kg d'MDMA, per 120.000 euros; 5 kg de cabdells de marihuana, amb un valor estimat de 30.000 euros; deu armes de foc i munició, tant real com de fogueig i 42.000 euros en efectiu.