Llarena ha de decidir ara si espera a la sentència definitiva del TJUE

El jutge Pablo Llarena té via lliure per tornar a cursar euroordres contra Carles Puigdemont i la resta de fugits, perquè no es podran rebutjar amb l’argument belga que el Suprem no és competent. Tot i això, l’instructor haurà de calibrar si espera a la sentència definitiva del TJUE, que es preveu per a finals d’any, però, sobretot, com afecten les condicions especials, com la immunitat, que alguns, com el mateix Carles Puigdemont, tenen per la seva condició eurodiputats.

El TJUE té una figura que no existeix a Espanya. És un assessor de la sala que adoptarà la sentència definitiva: l’advocat general. Assisteix a la vista i fa una proposta de resolució, per la qual cosa les seves conclusions solen coincidir amb la decisió definitiva. L’advocat general ha donat la resposta que esperava Llarena: una autoritat judicial, com Bèlgica, «no pot denegar l’execució d’una euroordre basant-se en un risc de vulneració del dret a un procés equitatiu, si no es demostra l’existència de deficiències sistèmiques o generalitzades». Sense aquestes deficiències, «no és possible que l’autoritat d’execució dubti que la persona podrà aconseguir que es corregeixi o sancioni una vulneració del seu dret fonamental».