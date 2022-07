Petició de la màxima pena de presó per a Borràs per falsedat

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, s’enfrontarà a sis anys de presó, 21 anys d’inhabilitació i una multa de 144.000 euros per la presumpta manipulació de contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per afavorir un amic i col·laborador seu, Isaías Herrero. Així, se li atribueix un delicte de prevaricació administrativa i un altre de falsedat de documents públics i se l’exculpa de malversació de fons i frau administratiu, infraccions penals que haurien incrementat la petició de pena de presó.

L’acusació pública sosté que Borràs «va abusar de les seves funcions» com a directora d’aquesta institució, mentre que la líder de Junts defensa la seva innocència i exigeix als partits -especialment als independentistes- que no la condemnin abans d’asseure’s al banc dels acusats, això és, que no la suspenguin de les seves funcions com preveu el reglament del Parlament: «No he demanat mai que se m’absolgui. El que demano és que ningú em condemni abans de ser jutjada, que no hi hagi còmplices de la meva condemna política [...] No he comès cap delicte», va assenyalar, afegint que no se sent interpel·lada per la normativa de la cambra acollint-se a un informe dels lletrats i ignorant les peticions d’ERC i la CUP, entre d’altres, que s’aparti.

La fiscalia també reclama els mateixos anys de presó i inhabilitació i una multa de 72.000 euros per a Herrero i tres anys de presó, inhabilitació per 10 anys i multa de 30.000 euros per a un altre implicat, Andreu Pujol Martín. A Borràs i Herrero se’ls reclama la màxima pena pel delicte de falsedat, una infracció penal castigada amb una condemna d’entre tres i sis anys de presó.

En l’escrit d’acusació, les fiscals Assumpta Pujol i Teresa Duerto relaten que la junta de govern de la ILC va acordar el 20 de març del 2013, quan Borràs ja n’ostentava la direcció, encarregar l’elaboració d’un portal web i el seu manteniment a Herrero, amb qui havia mantingut relacions professionals prèvies a la universitat i en un grup de recerca. «Actuant de mutu acord i amb unitat de propòsit», tots dos van pactar que la retribució per aquests serveis informàtics es faria a través de la contractació administrativa, «fraccionant-la indegudament en diferents contractes menors» (d’import no superior als 18.000 euros, sense IVA).

Divuit contractes

«De manera recurrent», la dirigent de Junts, en qualitat de directora de la ILC, va atorgar un total de 18 contractes a Herrero, «directament o indirecta a través d’altres persones físiques o jurídiques interposades». La intenció, segons la fiscalia, era «vulnerar els principis de transparència i concurrència pública previstos legalment», sent conscients que amb «la seva manera d’actuar infringien obertament el compliment de la normativa en matèria de contractació administrativa» i impedien que «la gestió del servei pogués ser adjudicada a una altra persona». L’import dels serveis informàtics encarregats a Herrero entre el 2013 i el 2017 és de 277.438,17 euros (336.700,29 euros amb IVA).

Per tal d’«oferir una aparença fingida respecte dels principis de publicitat i pública concurrència», segons les fiscals, Borràs i Herrero van acordar que en cadascun dels expedients aportarien tres pressupostos a nom de diferents proveïdors, dos dels quals no eren ofertes reals sinó propostes «comparsa» elaborades «fal·laçment» per ells i per l’altre imputat. La idea era «simular que l’adjudicació es feia al millor licitador, encobrir que l’adjudicatari real de tots ells» era Herrero i «emmascarar el fraccionament il·legal dels contractes».

Pujol Martín, coneixedor que Borràs havia encarregat a Herrero la creació del web i que aquest havia de cobrar a través de contractes menors, de «comú acord» amb els altres dos imputats i amb «idèntic propòsit d’infringir» la normativa, va acceptar elaborar pressupostos i factures al seu nom com a autònom o a través de l’empresa APMG@CE.

La ponència de Junts blinda la presidenta del Parlament i esquiva la seva suspensió

El congrés de Junts discutirà aquest cap de setmana a l’Hospitalet de Llobregat les ponències per consolidar la marca després de l’elecció de Laura Borràs com a presidenta i Jordi Turull com a secretari general. Segons les directrius organitzatives de la força política, encara pendents de la convalidació de la militància, la presidenta del Parlament, per a la qual la Fiscalia demana sis anys de presó i 21 d’inhabilitació, podrà mantenir el carnet malgrat el seu judici.

El partit opta ara per reformar els actuals estatuts que preveuen la suspensió automàtica dels investigats per corrupció quan tenen data per al judici com apareix en la llei catalana de partits polítics. Amb el nou redactat, si acaba sent aprovat, no seran apartats els investigats o condemnats per aquests delictes si la formació considera que es tracta de casos de lawfare (guerra jurídica). Així, Junts considera una «falta molt greu» les condemnes fermes per corrupció i preveu la «suspensió parcial o total» de l’afiliació i fins i tot l’«expulsió del partit per un període d’un a quatre anys», però «no s’entendrà en casos en què hi hagi lawfare» si la comissió de garanties així ho determina.