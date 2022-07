El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha insistit que tot apunta que les restriccions davant del risc d'incendi s'allargaran més enllà d'aquest dimarts, quan finalitzen les actuals. En declaracions a RAC1, ha detallat que aquest dilluns hi haurà una nova reunió per decidir-ho i ha afegit que potser no a les mateixes zones o potser no totes, però "continuaran". El conseller ha expressat la seva preocupació per la "persistència" de l'onada de calor i ha alertat que aquest diumenge és "especialment delicat" per les altes temperatures previstes. Entre d'altres, s'ha restringit l'accés a nou massissos i parcs naturals i s'han suspès activitats d'educació en el lleure com acampades en alguns municipis.

Ara per ara no hi ha cap incendi actiu a Catalunya tot i que se n'han anat declarant però s'ha aconseguit una resposta ràpida, ha valorat Elena. Per això, ha fet una crida a seguir "molt amatents" davant la situació extrema que viu el país. Ha lamentat que l'horitzó "no és esperançador" ja que apunta a més dies d'onada de calor. Per això, ha insistit que "molt probablement" les restriccions que finalitzen aquest dimarts a les 00 hores s'hauran d'allargar. En aquest sentit, ha dit que s'haurà d'anar mirant "cada dia" quines mesures són necessàries i en quines zones. El conseller ha celebrat que hi ha molta consciència entre la ciutadania, tot i que ha apuntat que es continuen posant multes per incompliments. Sobre l'onada de calor, ha fet les recomanacions habituals d'hidratar-se i evitar les hores de més sol. Ha explicat també que dos bombers van haver d'estar ingressats per un cop de calor en els darrers episodis d'incendis.