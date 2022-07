Junts carrega contra Esquerra per «socórrer» Pedro Sánchez

Junts per Catalunya tanca la seva aposta per dinamitar la taula de diàleg i forçar una segona volta del procés. La militància postconvergent es va reunir aquest dissabte a l’Hospitalet de Llobregat per marcar un nou rumb per a les sigles després que Laura Borràs i Jordi Turull recollissin el testimoni de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez com a presidenta i secretari general. Un conclave que ja va quedar inaugurat amb la reafirmació que no tornaran al camí del diàleg entre governs després de la trobada celebrada divendres entre el president Pere Aragonès i el cap del Govern, Pedro Sánchez.

La postconvergència, per boca del seu secretari general, va certificar la seva retirada de la taula de diàleg –que es reprendrà a finals de juliol– i va carregar contra els seus socis de Govern, Esquerra, per «socórrer» Sánchez, al seu judici debilitat després de les eleccions a Andalusia i assetjat per un PP a l’alça. «Per fer de socorristes d’un naufragi electoral del PSOE, que en busquin d’altres. Sánchez, per salvar la Moncloa, és capaç d’ofegar Catalunya», va etzibar Turull. Sota el seu comandament, va dir, Junts no es deixarà «arrossegar per cants de sirena interessats o enverinats ni intimidar per les males arts de l’Estat». «És una taula que serveix per quedar. Més que una taula, els aniria bé que constituïssin un grup de WhatsApp, que és el que fan la majoria de mortals quan han de quedar», va recomanar, amb sorna, a Aragonès i a Sánchez. «Una mica de serietat i de dignitat», va demanar.

Borràs va optar per fer caure el relat de la «desjudicialització»: «L’agenda del retrobament i de la concòrdia és l’agenda de la judicialització creixent. Aquesta taula només vol portar-nos a la paràlisi, a l’anestèsia, a la rendició», va asseverar, defensant que el seu partit no cau «en el servilisme del PSOE».

El futur de Borràs

La presidenta, que va rebre el reconeixement del seu partit per la seva causa judicial, va tornar a afirmar que és víctima d’una persecució política, malgrat que està acusada de delictes vinculats a la corrupció, per rematar que «la repressió és una estructura de l’Estat espanyol». La també cap del Parlament s’enfronta a sis anys de presó i 21 d’inhabilitació per presumptament haver fraccionat contractes durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i, malgrat la pressió d’Esquerra, la CUP i la resta de l’hemicicle –tret dels 32 diputats de Junts–, no està disposada a dimitir. La seva formació preveu fins i tot modificar els estatuts per evitar que sigui suspesa de forma automàtica quan se li obri judici oral.

Segons les directrius organitzatives de la força política, encara pendents de la convalidació de la militància, Borràs podrà mantenir el carnet malgrat asseure’s al banc dels acusats perquè la nova ponència afirma que no seran apartats els investigats o condemnats per corrupció si la comissió de garanties considera que es tracta d’un cas de lawfare (guerra jurídica), com opinen que és el de Borràs. Hi ha una esmena viva del Berguedà que demana eliminar aquest supòsit i que es negociarà fins a l’últim moment per intentar que s’aprovi el text base.

Què passarà al Parlament?

Una altra cosa és què passarà al Parlament. Borràs defensa la seva innocència i es nega a apartar-se del càrrec de presidenta. El reglament de la Cambra preveu que sigui apartada de les seves funcions quan tingui data per al judici, si es fa ús de l’article 25.4 de la normativa, però ella al·lega que la seva causa és política i es fixa en el 25.1, que requereix de majoria absoluta –així passa la pilota a ERC– i esquiva els delictes vinculats a la corrupció.