El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha confirmat que prorrogaran uns dies més les restriccions per l'alt risc d'incendi davant l'onada de calor, que van entrar en vigor divendres passat.

Els municipis afectats per les mesures -inicialment 275- podran variar en funció de la situació climàtica, ha dit a Catalunya Ràdio. Tot i que no n'ha donat més detalls en espera de la reunió del Pla especial d'emergències per incendis forestals (INFOCAT) que tindrà lloc aquest dilluns, Elena ha assenyalat que la situació és "extrema" i que el més "prudent" és mantenir les restriccions davant l'acumulació de calor i la sequera, encara que les temperatures puguin baixar una mica. A més, la calor rebrotarà a finals de setmana, segons les previsions.