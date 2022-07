Policia Local, Mossos i agents forestals han desmantellat una festa il·legal en una zona forestal de Premià de Dalt, en la qual participaven 25 persones que a més havien encès una foguera en una situació de risc extrem d’incendi forestal.

Segons ha informat aquest diumenge el consistori, un membre de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) que controlava la zona va alertar d’una festa il·legal al Turó d’en Baldiri, al Parc de la Serralada Litoral, al terme municipal de Premià de Dalt, al costat de Teià.

La Policia Local i els Mossos van presentar-s’hi i van identificar 25 persones, alhora que van observar que hi havia 10 vehicles, un generador de gasolina i una foguera, en ple parc natural i en situació de risc extrem d’incendi forestal.

El Parc de la Serralada Litoral és un de molts espais naturals de Catalunya amb accés prohibit aquest cap de setmana, en virtut del nivell 3 del Pla Alfa decretat per Protecció Civil per l’onada de calor i l’extrema sequera, que han disparat el risc d’incendis.

La policia ha identificat i denunciat els assistents per accedir a un camí forestal tancat i, a més, ha denunciat quatre persones per tinença de substàncies estupefaents.

L’Ajuntament de Premià de Dalt també estudia la possibilitat de personar-se com a acusació particular per incompliment del bàndol municipal que prohibia l’accés a aquesta zona.