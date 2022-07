Els Bombers han intensificat aquesta matinada les tasques d'extinció al flanc dret de l'incendi que crema al Bages des d'aquest diumenge. En total, hi han treballat 118 dotacions terrestres. Els pagesos han estat llaurant al cap del foc i el Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) hi ha fet cremes, informen els Bombers. L'incendi a la zona de la urbanització Les Brucardes es troba controlat, segons informa l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Dues cases de la urbanització tenen l'estructura afectada i moltes d'elles, principalment a la zona sud-est de la urbanització, es troben afectades únicament a la zona exterior, indica el consistori. Els mitjans aeris es comencen a incorporar aquest dilluns al matí en les tasques d'extinció.

Ara al matí es comencen a incorporar els mitjans aeris de #bomberscat en les tasques d'extinció de #IFPontVilomara; 2 helicòpters de comandament, 4 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac. pic.twitter.com/Tnw1sv7HOS — Bombers (@bomberscat) 18 de julio de 2022

En total, treballen en l'incendi aquest dilluns al matí 128 mitjans terrestres i nou d'aeris, entre helicòpters de comandament, bombarders i avions de vigilància i atac, segons informa el cos.

En aquests moments, hi ha una carretera tallada, la BV-1224, entre el Pont de Vilomara i Rocafort. L'autopista C-16, que ara ja s'ha obert al trànsit, es va haver de tallar aquest diumenge, així com altres carreteres secundàries.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Fruitós informa que està treballant en aquests moments per poder donar més informació als veïns sobre si podran accedir a la urbanització.

El foc es va originar aquest diumenge al migdia al Pont de Vilomara i Rocafort i, segons l'últim balanç dels Agents Rurals-d'aquest diumenge a la nit-, ja afecta més de 1.232 hectàrees entre aquest municipi, Talamanca, Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet.

Els Bombers van informar que aprofitarien la millora de les condicions per atacar el cap i el flanc esquerre de l'incendi, orientats cap al nord i delimitats per la carretera C-16, i que un cop assolida aquesta maniobra, els esforços es destinarien a contenir el gran flanc dret. En aquesta direcció s’estén el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que es vol preservar al màxim. En cas que l’incendi s'obrís per aquesta banda podria assolir un potencial de 6.000 hectàrees.

Molts dels recursos de diumenge a la tarda es van destinar a defensar les zones habitades. Almenys 17 habitatges han resultat afectats de diversa intensitat, segons el balanç global de diumenge a la nit. 200 persones havien estat desallotjades i unes 4.500, confinades.