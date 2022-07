Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns a la tarda en un segon incendi prop del Pont de Vilomara (Bages), a la zona de l'antic abocador, situat al terme municipal de Manresa. Els serveis d'emergències han rebut l'avís al voltant de les 15.10 h per un foc que no estaria relacionat amb l'incendi declarat ahir diumenge, el qual ha cremat més de 1.600 hectàrees. Al nou foc, amb un potencial de 100 hectàrees, hi treballen set mitjans aeris i quatre dotacions terrestres, segons fonts del cos. A conseqüència de l'incendi, el Servei Català del Trànsit ha tallat la circulació de la C-16 entre Castellbell i el Vilar i Sant Fruitós de Bages. En sentit nord, el trànsit de la C-16 es desvia per la C-55, mentre cal utilitzar la C-16 i la C-25 per circular en sentit sud.

Catalunya prorroga fins divendres les restriccions per l'alt risc d'incendi D'altra banda, també a les 15.10 h, els Bombers han rebut l'avís d'un altre incendi al municipi d'Àger (La Noguera). El foc s'ha declarat a la zona dels Terradets, en una franja de vegetació situada entre la via del tren i la paret d'escalada. Hi treballen tres mitjans aeris i tres terrestres. Des de Bombers de la Generalitat assenyalen especialment la «perillositat» de la simultaneïtat dels tres incendis.