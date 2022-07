Els Bombers han anunciat a tres quarts de vuit del vespre d'aquest dilluns que han donat per estabilitzat el foc del Pont de Vilomara (Bages), que ha cremat des d'aquest diumenge 1.750 hectàrees de superfície forestal. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que a l'hora que s'ha donat el foc per estabilitzat s'ha autoritzat el desconfinament de la urbanització de les Brucardes i del nucli de Rocafort. També es permet el retorn dels evacuats a les seves llars, per bé que hi ha hagut desenes d'habitatges afectats, els residents dels quals podran quedar-se a dormir als indrets que s'havia habilitat per acollir-los.