Persones abandonant casa seva amb la documentació imprescindible, cases cremades, veïns confinats, espais provisionals per acollir desallotjats on es repartien aigua i mascaretes, tallafocs..., aquest va ser el dantesc panorama generat per la tempesta de més de 1.200 hectàrees de foc que va viure ahir el Bages i que va provocar devastació i por especialment al Pont de Vilomara, Sant Fruitós i Navarcles. Va ser el primer gran incendi de l’estiu a Catalunya.

Ara al matí es comencen a incorporar els mitjans aeris de #bomberscat en les tasques d'extinció de #IFPontVilomara; 2 helicòpters de comandament, 4 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac. pic.twitter.com/Tnw1sv7HOS — Bombers (@bomberscat) 18 de julio de 2022

La tempesta de flames es va originar a prop de la serra dels Ermitanets, entre la serra de Sant Jaume de Vallhonesta i la carretera que va del Pont de Vilomara a Rocafort, i ràpidament es va veure que amb àmplia massa forestal, espai urbà pròxim i un sector especialment castigat per la sequera, les flames podien esdevenir ingovernables per a les cada cop més nombroses dotacions dels serveis d’emergència que les combatien per terra i aire.

Els avisos de confinament i de desallotjament es van succeir mentre el nombre d’hectàrees cremades anava pujant i les flames s’acostaven a habitatges. El foc va acabar entrant a cases tant del Pont com de les Brucardes de Sant Fruitós quan encara quedaven moltes hores de calor. En una àmplia zona forestal, amb continuïtat de vegetació i en una de les zones més afectades per la sequera a tot Catalunya, entrava a urbanitzacions properes mentre es calculava que podria tenir una afectació de 1.500 hectàrees que després es va elevar a 6.000.

El centre de comandament dels Bombers es va situar a Sant Vicenç de Castellet. L’afectació màxima i, per tant, la prioritat de les tasques d’extinció era al Pont de Vilomara. Es demanava a la població que no es desplacés si no era imprescindible perquè les carreteres i els camins havien d’estar lliures per facilitar la lluita contra el foc. En una hora i mitja es va passar de calcular que l’incendi afectava 95 hectàrees a 440. En aquell moment hi treballaven 103 dotacions, 13 de les quals aèries, però tot seguit s’hi van afegir tres més i ja eren 16.

Bombers va comunicar abans de les 5 de la tarda que desallotjaven les cases cap a les quals avançava la primera línia de foc de les Brucardes i del Pont de Vilomara. Es recomanava evacuar cap a l’interior dels nuclis de població sense desplaçar-se a altres municipis.

Els treballs se centraven a aturar, des de la cua de l’incendi, la trajectòria dels flancs dret i esquerra. Aquest darrer preocupava per una possible obertura en direcció al nucli del Pont de Vilomara, però part del cap i el flanc esquerre del foc es van donar per estabilitzats cap a les deu de la nit. A la cua i al flanc dret es va treballar també amb maquinària pesada. A l’hora de tancar aquesta edició, les dotacions arribaven fins a les 121 (350 bombers) i les hectàrees cremades superaven les 1.200, mentre 4.500 veïns estaven confinats, 17 habitatges havien resultat afectats i hi havia 3 ferits lleus.