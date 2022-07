Junts inaugura l’era post-Puigdemont apostant per una altra volta del procés

Junts per Catalunya va oficialitzar durant el cap de setmana el començament de l’era post-Puigdemont amb l’aprovació d’un nou full de ruta per reprendre el pols del procés, en una mena de segona volta que hauria de començar l’1 d’octubre de 2022, quan es compleixen cinc anys del referèndum, per tal de forçar un altre «momentum» i preparar-se per «activar» la declaració d’independència del 2017. La postconvergència va consolidar, en el congrés celebrat a l’Hospitalet de Llobregat, la proposta política que culmina la seva renovació orgànica i que confirma Laura Borràs i Jordi Turull com a màxims dirigents després de l’adéu de l’expresident.

Però malgrat el canvi de lideratges, directrius similars i poca concreció sobre com activar la desconnexió. La principal proposta, liquidar la taula de diàleg, l’aposta d’Esquerra i la «coartada» de Pedro Sánchez per aprovar els Pressupostos perquè, segons Junts, «anestesia» el moviment independentista i adorm els carrers. Junts s’aferra a la confrontació, a una mobilització social organitzada i a la pressió d’una majoria parlamentària que es tornarà a disgregar, precisament, com a conseqüència de la presidenta de Junts, que s’atrinxera en el càrrec de cap del Parlament malgrat estar a un pas de seure a la banqueta dels acusats per presumptament haver fraccionat contractes per beneficiar un amic seu des de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

«No ens hem d’esperar a ser més per fer-ho, sinó començar a fer per ser més», va deixar anar Turull en el seu discurs de cloenda, en una crítica vetllada a l’estratègia d’ERC i sota l’atenta mirada de la portaveu republicana, Marta Vilalta, convidada al tancament de la sessió. El secretari general va arribar fins i tot a demanar que «si a algú li fa mandra o por, que és molt normal, que deixi fer», i que no «camufli» la desmobilització amb discursos centrats en el «possibilisme», encara que alhora , va clamar per «recossir» la unitat independentista. De la mateixa manera, va buscar acabar amb el relat de la «desjudicialització» per la via del diàleg: «Si uns són uns trilers, els altres són una barreja de Torquemada i Torrente, el braç ximple de la llei», va dir, referint-se al PSOE i al PP després de reformar les euroordres per evitar repetir casos com el de Puigdemont.

«La independència no ens la regalarà ningú, no caurà del cel i tampoc sortirà d’una taula de diàleg en què no estem perquè és la millor manera de defensar una negociació real el dia que n’hi pugui haver», va afegir Borràs, defensant que l’aposta de la seva formació és una «esmena a la totalitat» als que diuen «que la independència vindrà de Madrid».

El tàndem Borràs-Turull

Borràs i Turull es van esforçar a destacar que el resultat de l’aprovació de les quatre ponències -política, organitzativa, sectorial i municipal- amb més del 90% dels vots és «la prova irrefutable de la compactació, la unitat i la determinació» del partit. Tot i això, el tàndem va xocar pel repartiment del poder municipal i va provocar escenes de tensió durant el debat. Tots dos van acordar al maig, abans de ser elegits, les quotes d’influència per evitar un conclave tortuós, però van registrar un munt d’esmenes creuades.

Van negociar per aparcar-les totes, excepte una: la que havia de dilucidar qui assumia la competència d’acció municipal, especialment rellevant tenint en compte que una de les principals batalles del partit es lliurarà a les municipals del 2023. Si bé Borràs pretenia que el secretari d’organització David Torrents, afí a ella, es quedés amb la carpeta municipalista, el secretari general adjunt David Saldoni, proper a Turull, va guanyar la votació. En senyal de protesta, el cercle més estret de Borràs va votar en contra de la ponència organitzativa i va ser l’única que no va assolir el 99%, tot i que va mantenir igualment un ampli suport (90%).

Un text que, per altra banda, empara precisament la líder del partit, que, després d’haver forçat una modificació en els estatuts de la formació, podrà continuar com a militant i presidenta encara que se li obri judici oral i fins i tot encara que pogués acabar sent condemnada per corrupció, ja que emmarquen el seu cas en un suposat lawfare (guerra jurídica) de l’Estat en contra mentre la resta de partits, fins i tot ERC i CUP, li exigeixen que s’aparti i torni la batuta del Parlament, com preveu el reglament de la Cambra. Per ara, malgrat la retòrica laurista, el turullisme imposa ordre.