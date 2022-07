Alay justifica davant el jutge que demanés informació a un mosso

El cap de l’oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, va justificar ahir davant del jutge del cas Volho que sol·licités informació a un mosso d’esquadra perquè als aeroports d’Edimburg (Escòcia), Londres (Anglaterra), Washington (Estats Units) i al Prat li saltaven les alertes policials sempre que passava per les duanes i els funcionaris li començaven a fer preguntes, segons van assegurar fonts judicials. Alay va comparèixer ahir al jutjat en qualitat d’imputat, igual que l’agent de la policia de la Generalitat que li va facilitar informació i li va remetre un captura de pantalla en què li comunicava que no apareixia cap requisitòria per part de cap jutjat ni organisme oficial.

Alay només va respondre a les preguntes del seu advocat, Gonzalo Boye. El cap de l’oficina de Puigdemont va assegurar en la seva declaració que cada vegada que saltava aquesta alerta, de la qual es desconeix la procedència, els funcionaris li feien preguntes i era una situació «enutjosa». Per al seu advocat, aquests avís són «anotacions il·legals», alhora que va defensar que el seu client no havia comès cap delicte, presumptament el de revelació de secrets, perquè «no és informació reservada». El policia, Xavier M., també encausat i assistit pel mateix lletrat, es va acollir al seu dret a no declarar. El jutge va obrir una peça separada, a petició del fiscal Fernando Maldonado, per investigar i esbrinar com és que Alay havia rebut informació per part del mosso. Els missatges que van delatar aquests fets van ser trobats en el seu dia al telèfon d’Alay, que va ser confiscat després de detenir-lo l’octubre del 2020.