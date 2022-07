L'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel ha comparegut aquest dimarts voluntàriament davant del Tribunal Suprem, després d'exiliar-se a Suïssa el febrer del 2018. Acompanyada del seu nou advocat, Íñigo Iruín, que també va acompanyar el retorn de l'exconsellera Meritxell Serret, Gabriel ha decidit tornar a l'estat espanyol i posar-se a disposició de la justícia. Properament serà citada a declarar davant de la resta de parts personades per un delicte de desobediència, que no comporta presó, i, per tant quedarà en llibertat a l'espera de prosseguir el procediment judicial.

Processada el març del 2018 en ocasió del procediment penal que se segueix davant el Tribunal Suprem per la seva possible implicació en la declaració unilateral d'independència de Catalunya, la investigada va ser declarada en rebel·lia el 9 de juliol de 2018. La processada ha comparegut amb la finalitat de posar-se a disposició del Suprem i regularitzar-ne la situació processal de rebel·lia. Anna Gabriel va ser investigada com a presumpta autora d'un delicte de desobediència, sense que existís contra ella cap ordre europea o internacional de detenció, ja que el delicte que se li atribueix no comporta pena de presó sinó una multa de fins a dotze mesos i una pena d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic de fins a dos anys de durada. No obstant això, hi havia una ordre nacional de detenció perquè fos posada a disposició del Suprem i se li pogués rebre declaració, davant la impossibilitat legal de continuar el procediment contra ella sense haver practicat una prèvia declaració indagatòria.

Conseqüentment, la decisió del magistrat instructor després de la compareixença ha estat la de citar-la per ser interrogada en dates properes i amb participació de la resta de les parts personades en el procés. Feta la citació, quedarà en llibertat.