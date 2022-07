El TSJC rebutja els recursos de Borràs i la situa a un pas del judici

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat celebrar amb jurat popular el judici contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, com havia demanat ella mateixa. Tampoc accepta la recusació del magistrat, Carlos Ramos, com havia demanat Borràs, perquè considera que no hi ha motius legals. La recusació no es pot recórrer, però sí la petició de fer el judici amb jurat popular, encara que el magistrat adverteix que això no atura la tramitació del procediment. La fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d’inhabilitació per a Borràs per presumptament trossejar contractes a favor d’un col·laborador quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La resolució nega «connotacions polítiques de cap gènere» en els fets investigats.

La defensa de Borràs va sol·licitar que el judici se celebrés amb jurat perquè els delictes de malversació de fons públics i frau administratiu es jutgen amb tribunal popular, cosa que, segons els advocats, hauria d’arrossegar la resta de delictes, el de prevaricació i falsedat documental. Això no obstant, la llei del tribunal del jurat exclou específicament la prevaricació dels delictes que es jutgen per aquest procediment. Per això, els advocats defensors demanaven al magistrat instructor que presentés una qüestió d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional per si aquesta exclusió vulnerava la carta magna. Els lletrats Gonzalo Boye i Isabel Elbal sostenen que la Carta Magna consagra la participació de la ciutadania en la justícia i és contradictori que justament els ciutadans no puguin jutjar un delicte, el de prevaricació, que només poden cometre treballadors, representants i càrrecs públics. Si el magistrat no ho considera així, els lletrats demanaven que se separés el delicte de prevaricació de la resta i es jutgés la prevaricació pel procediment ordinari, amb tribunal professional, i els altres es jutgessin amb tribunal popular. Tot i això, la fiscalia només acusa Borràs i els altres dos encausats de prevaricació i falsedat, no de malversació ni frau administratiu, per la qual cosa serà un tribunal professional qui dicti sentència. El magistrat acorda, per tant, que ja no cal preguntar al TC si això és constitucional o no. «Abús de dret» Borràs, a més, pretenia recusar Ramos per haver estat elegit el 2004 a proposta del PSC i per haver instruït la causa contra l’expresident del Parlament Roger Torrent i altres exmembres de la mesa. La interlocutòria argumenta que el Tribunal Constitucional ja ha descartat que això sigui motiu de recusació i afegeix que la defensa de Borràs ho sap. D’altra banda, el magistrat també arxiva provisionalment la causa contra l’empleat de la ILC que va al·legar que havia advertit de possibles irregularitats de Borràs. Tot i que el TSJC va decretar que hi havia indicis contra ell, la fiscalia no l’acusa.