Aragonès reafirma l’aposta pel diàleg davant el rebuig expressat per Junts

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va reiterar ahir davant els consellers de Junts que «l’estratègia de negociació és la prioritària de l’executiu per resoldre el conflicte polític. Aquesta setmana s’abordarà la delegació i persones que formaran part» de la taula de diàleg amb el Govern central la setmana que ve.

D’aquesta manera, la Generalitat tanca la porta a la posició de Junts, més enllà d’assumir les discrepàncies: «Hi ha el pla d’acció del Govern, on el diàleg està contemplat, i les posicions entre els dos partits són discrepants, o si més no plenament compartides, no els revelo res de nou», va afegir Plaja, que va recordar que la negociació entre ERC i Junts per formar el Govern va durar dies i finalment va incloure «que la primera de les opcions és aquesta negociació amb l’Estat». I el Govern continuarà en aquesta línia.

La portaveu de l’executiu també va tancar la porta de manera clara a la posició de Junts a favor de suprimir l’impost de successions i donacions. «Ens remetem al pla de Govern que es va pactar, que estableix la consolidació dels darrers canvis legislatius en l’impost de successions i donacions», va assenyalar Plaja, que va recordar que hi ha un període de dos anys per liquidar l’impost de successions atès el context de pandèmia de covid-19. «L’eliminació de l’impost de successions no està contemplat en el pla de Govern», va concloure.