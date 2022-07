El Govern demana investigar si Dalmases va increpar una periodista de TV-3

En fer-se pública la notícia que el vicepresident de Junts, Francesc de Dalmases, va increpar a crits una periodista de TV-3, el mateix diputat independentista va publicar un tuit en què pràcticament negava els fets i es limitava a parlar d’una «discrepància» i a negar haver increpat la periodista. Però el cas no ha parat de generar indignació. Entre els professionals de la televisió pública, en la mateixa Corporació de mitjans públics, en col·lectius de periodistes i fins i tot en el Govern, que va demanar una investigació i va qualificar de «greus» les acusacions, revelades per Eldiario.es i NacióDigital.

Després d’això, el mateix Dalmases, mà dreta de la presidenta del Parlament i de Junts, Laura Borràs, va demanar a Twitter «disculpes a tothom que hagi pogut sentir-se ofès» per la seva «discussió» amb la periodista del programa Faqs de TV-3 després d’una entrevista a Borràs el passat 9 de juliol.

«Davant les informacions que s’han conegut, lamento molt que l’equip del Faqs s’hagi sentit molest per la meva actitud. Tothom que em coneix sap del meu respecte pels mitjans de comunicació públics de Catalunya. Demano disculpes a tothom que hagi pogut sentir-se ofès», va escriure el vicepresident de Junts.

Incomoditat a Junts

Les paraules de Dalmases han generat incomoditat en el seu propi partit, malgrat que també en determinats sectors de Junts s’ha defensat el diputat. El cas és que fins i tot la portaveu del Govern, Patricia Plaja, va defensar la llibertat de premsa per exercir sense pressions i va afegir que «és imprescindible aclarir els fets sense marge de dubtes per la gravetat de les acusacions». En efecte, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha encarregat un informe a TV-3 per esbrinar què va passar en la discussió, en què segons les informacions esmentades, Dalmases va agafar del canell una periodista i la va increpar en una sala davant Borràs i altres membres de l’equip arran de l’entrevista. El comitè d’empresa de TV-3 va titllar d’«intolerable l’actitud prepotent, intimidatòria i l’intent de coacció» per part de Dalmases, i alhora va reclamar una reacció contundent de la CCMA. El Grup Barnils de periodistes també ha obert una investigació.

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, va titllar d’«actitud intolerable» la discussió i va afirmar que preguntaran sobre aquest assumpte a la Comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Parlament de la setmana que ve. Va recordar que els diputats tenen un codi de conducta que han de complir i creu que «aquestes actituds no fan cap bé als polítics i diputats».

Per part seva, la CUP considera que Francesc de Dalmases hauria de «dimitir», mentre que el portaveu d’En Comú Podem al Parlament, David Cid, pensa que el diputat de JxCat pot haver «vulnerat» el Codi de Conducta del Parlament.

El president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va qualificar d’«intolerable» l’actuació del diputat i va carregar contra l’entorn «gairebé mafiós» en què «es mou» Borràs.