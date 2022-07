El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat l'article del Reglament del Parlament --el 25.4-- que preveu suspendre un diputat quan se li obre un judici oral per corrupció i ha assegurat que no es pot triar quines parts s'apliquen i quines no.

"El reglament és el que tenim, i si l'apliquem per a tothom no podem triar quines parts del reglament s'apliquen i quines no", ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel aquest dijous, preguntat per la causa judicial per presumpta fragmentació de contractes que afronta la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs. Aragonès ha subratllat que la continuïtat de Borràs en el càrrec és una decisió política que han de prendre la mateixa presidenta i el seu partit, Junts, "pel bé de les institucions", i ha insistit que, si fos d'ERC, Borràs demanaria la suspensió i, si acabés absolta, es restaurarien les seves responsabilitats. Ha sostingut que l'objectiu d'aquest article és garantir l'exemplaritat i que, a parer seu, transcendeix la qüestió de la culpabilitat. Així mateix, ha opinat que el cas de Borràs no es pot acollir a la desjudicialització de la política per la qual la delegació catalana apostarà en la pròxima reunió de la taula de diàleg, en estar processada pels presumptes delictes de prevaricació, frau, falsedat documental i malversació continuada. Taula de diàleg El president de la Generalitat ha assegurat que la pròxima reunió de la taula de diàleg "permetrà aconseguir acords parcials, que seran petits, però primers acords", enfocats a la desjudicialització de la política. "Tot el que s'ha acabat traslladant als tribunals del debat polític ho hem de tornar a la política i hem de trobar les eines per poder-ho fer", ha demanat; a més, ha tornat a reclamar una amnistia i ha dit que està disposat a escoltar totes les propostes del Govern central, inclosa la reforma del delicte de sedició. Ha dit tenir "la porta oberta" que Junts s'incorpori a una negociació entre governs, però ha recordat que els executius són els que representen el conjunt de la ciutadania. Dalmases Aragonès ha afirmat que sent "estupor" respecte a la discussió del diputat de Junts Francesc de Dalmases amb una periodista del programa 'Faqs' de TV3 arran d'una entrevista de Borràs i ha apostat per defensar la llibertat de premsa. Acusen el vicepresident de Junts, Francesc de Dalmases, d'increpar una periodista de TV3 "M'incomoda que es puguin passar per alt les pressions inacceptables a una periodista", ha lamentat, i ha considerat que cap dels seus col·laboradors hauria actuat com suposadament ho va fer Dalmases.