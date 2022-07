El Parlament estudiarà una possible sanció contra Dalmases

El cas Dalmases no para de créixer. Des que va transcendir que el diputat i vicepresident de Junts per Catalunya va esbroncar i va intimidar una periodista del programa FAQS, de TV3, se succeeixen els comunicats de condemna, tant del Col·legi de Periodistes, com de TV3, del Grup Barnils i de la pròpia direcció dels mitjans públics catalans. I, en paral·lel, s’obre la fase de recerca. I és que ja és el mateix independentisme el que li demana responsabilitats: ERC, igual que els comuns i els anticapitalistes, eleva el cas a la Mesa del Parlament perquè s’investigui si ha incomplert el codi de conducta que han de seguir tots els parlamentaris; la CUP li reclama que comparegui amb la presidenta Laura Borràs a la comissió parlamentària sobre la CCMA, i l’afectat s’aparta «temporalment» d’aquest organisme i sol·licita al seu partit que obri un expedient informatiu per aclarir els fets.

En aquest context, segons NacióDigital, Borràs va pressionar la periodista de TV3 afectada perquè disculpés Dalmases públicament pel que va passar. Segons aquesta informació, la presidenta del Parlament va explicar dimarts aquestes gestions en la reunió del grup parlamentari de JxCat. El codi de conducta del Parlament obliga els diputats a mantenir una «actitud exemplar», una conducta respectuosa amb els altres diputats i els ciutadans i escrupolosa en qüestions de gènere, orientació sexual o creences. I recorda als parlamentaris que les relacions amb els mitjans de comunicació s’han d’orientar «a favor del dret a la informació». Multa de 12.000 euros En les compareixences, els diputats han de tenir cura de l’actitud, el llenguatge usat «i el tracte cap als professionals de la informació». Les sancions, si es considera provats els fets, poden anar des de l’amonestació pública a una multa de 12.000 euros i fins i tot a una suspensió temporal del diputat. Quan un grup parlamentari té indicis que algun diputat pot haver infringit el codi de conducta, la Mesa del Parlament ha de prendre nota, iniciar un procediment de verificació i demanar de manera motivada un informe a la comissió de l’estatut dels diputats -actualment presidida per Jaume Alonso Cuevillas (Junts)-. Si aquesta comissió decideix investigar els fets, ha de formular una audiència prèvia del diputat afectat, un informe, una recomanació o una proposta que ha d’elevar a la Mesa, que tindrà l’última paraula.