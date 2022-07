Rovira descarta tornar com Anna Gabriel perquè té una ordre d’ingrés a la presó per rebel·lió

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va assegurar ahir que, ara com ara, no seguirà els mateixos passos que l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel i romandrà a Suïssa. En una roda de premsa en què el president d’ERC, Oriol Junqueras, i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa van explicar que han presentat demandes davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) contra Espanya per les seves condemnes per l’1-O per sedició i malversació, Rovira va respondre, preguntada per si podria tornar si es reforma el delicte de sedició, que ella té una ordre d’ingrés a la presó per presumpta rebel·lió i que, tot i això, no es pronunciarà sobre «una modificació d’un article» que no ha vist.

Acompanyats dels advocats Andreu Van den Eynde i Clara Serra, els dirigents republicans van explicar que emmarquen les demandes en una «persecució política contra l’independentisme» i argumenten davant el tribunal que se’ls va vulnerar la llibertat d’expressió i manifestació i els drets de representació política, entre d’altres. «Aquesta causa s’ha construït sobre la base de condemnar-nos per delictes que no existeixen al Codi Penal, sobre la base de criminalitzar el conjunt del republicanisme i de les aspiracions republicanes i de deshumanitzar els seus representants», va criticar Junqueras. Per part seva, Romeva va mantenir que les condemnes contra els empresonats per l’1-O es van usar per dissuadir l’independentisme, i que per això enfoquen la seva causa des d’un punt de vista col·lectiu: «El que s’ha fet ha estat jutjar idees. No pots posar idees a la presó, però sí les persones que tenen aquestes idees». Bassa va defensar que se’ls ha volgut «silenciar» políticament i va recordar que la sentència que la va condemnar va donar per provat que havia obert els centres escolars tot i que ella era consellera de Treball i no pas d’Educació.