Barcelona prohibirà a partir de la setmana que ve fumar a les seves platges. No se sap exactament el dia, perquè depèn de quan es publiqui el canvi al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPC). El dia que això passi, el veto serà oficial. Probablement serà dilluns mateix. El cas és que es tanca una altra porta al tabac. La prohibició de fumar a les platges serà vigent durant tot l'any, no només en la temporada de bany. Hi haurà una excepció: es podrà fumar als xiringuitos. La mesura podria ser considerada històrica, però és cert que la societat s'ha acostumat fa anys al fet que el cigarret estigui vetat en llocs on abans regnava. En mig segle hem passat de fumar a la consulta del metge a acceptar que no es pugui fumar als bars.

Modificació de l'ordenança

La mesura municipal té en compte que la gent ha interioritzat de manera creixent la conveniència d'evitar el cigarret a la sorra. En part per un tema de salut i en part per un de mediambiental. Una burilla triga 10 anys o més a degradar-se. Tot i que està prevista una multa de 30 euros per als quals no respectin el veto, serà l'últim recurs. La sanció s'imposarà únicament en casos en què, per posar un exemple, un usuari de la sorra de la platja no faci cas del requeriment d'un agent de la Guàrdia Urbana perquè apagui el cigarret o guardi un dels dispositius que desprenen nicotina.

El ple municipal ha aprovat la modificació de l'ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona per oficialitzar la prohibició de fumar, que ja era vigent a quatre platges: Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella. Hi han votat a favor tots els grups menys Valents, el PP i la regidora no adscrita Malén Barceló. Els abstencionistes han defensat que era millor mantenir-se en el terreny de la recomanació. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, ha destacat que fa un any hi havia un 18% de fumadors entre els assistents a les platges i que ara el percentatge està en un 10%.