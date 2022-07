La fiscalia arxiva les denúncies a Cambray per incomplir la sentència del 25% de castellà

La Fiscalia de Catalunya ha arxivat les denúncies presentades contra el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, per incomplir la sentència del 25% de castellà a les aules, en no veure delicte ni en les instruccions que va donar a les escoles ni en l’aprovació de la nova llei sobre el ús de les llengües a classe. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha arxivat les denúncies de Cs, Vox, Parlem Espanyol i Convivència Cívica Catalana contra Cambray, després que aquest comuniqués al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la impossibilitat de complir la sentència que fixa un 25% de classes en castellà per la nova normativa en la matèria aprovada per la Generalitat i el Parlament.

Respecte el delicte de desobediència que les denúncies atribuïen a Cambray, el fiscal apunta que hauria de ser el mateix TSJC qui «manifestés si s’ha produït una indeguda desatenció dels seus requeriments per part de les autoritats o funcionaris concernits» en no aplicar la sentència. Aquests són els arguments que esgrimeix la Fiscalia en dos escrits en què demana al TSJC que no admeti a tràmit les denúncies presentades per Vox, Parlem Espanyol i Convivència Cívica contra Cambray i en un decret en què arxiva la denúncia que Cs va presentar contra el conseller, després de l’aprovació de la nova normativa que evita fixar un percentatge per a l’ensenyament de les llengües oficials en els centres educatius. Després de recordar que la Fiscalia no és part en el procés contenciós que va donar peu a la sentència del 25%, Bañeres insisteix que no consta que el TSJC hagi expedit «requeriments coercitius a l’administració sota advertència expressa en cas de desatenció dels mateixos». Així mateix, el fiscal destaca que no hi ha notícia que cap centre educatiu o el mateix Departament hagin donat «expressa negativa» a alguna petició concreta d’una família perquè es compleixi la sentència.