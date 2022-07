PSC, ERC, CUP i comuns insten Borràs a «actuar» contra Dalmases

Quatre grups parlamentaris -PSC, ERC, CUP i comuns- han enviat una carta a la presidenta de la cambra, Laura Borràs, en què li sol·liciten que obri un procediment per determinar si el diputat de Junts Francesc de Dalmases ha vulnerat el codi de conducta del Parlament i l’insten a «emprendre les accions pertinents en cas que es confirmi que així ha estat».

«Assumim plenament la demanda d’investigació tenint en compte que, a més, altres periodistes de diversos mitjans han descrit fets similars. És la nostra responsabilitat i també la nostra obligació garantir el lliure exercici del dret a la informació i a la llibertat de premsa», afirmen en la missiva.

Per part seva, Dalmases va trencar finalment ahir el seu silenci públic després que es destapés que va esbroncar una periodista de TV-3 després de l’entrevista a la presidenta del Parlament el 9 de juliol al programa Preguntes Freqüents-FAQS. Segons la versió dels testimonis, Dalmases va agafar pel canell una periodista del programa i la va portar al camerino de convidats per esbroncar-la, entre cops al mobiliari i a les parets, per les preguntes sobre corrupció que en l’entrevista havien estat formulades a Borràs, a un pas de seure a la banqueta per presumptament haver fraccionat contractes de la Institució de les Lletres Catalanes per beneficiar un amic seu.

«Vaig tenir una discussió encesa amb una persona a qui estimo i valoro el periodisme que fa des de fa més de 10 anys que ens coneixem, ens tractem i col·laborem», va etzibar a l’hemicicle, després que el diputat de Cs Nacho Martín Blanco l’acusés de «pinxo» durant la sessió. «Precisament per això vaig dir que s’havia de tractar com una discussió estrictament sobre la perspectiva periodística i, precisament per això, i per no confondre, vaig demanar disculpes a tothom que es pogués haver sentit ofès», va continuar. Tot això després de dir que fa tres dies que viu «en un circ que està evolucionant cap a un linxament difícil de justificar».

Expedient informatiu

Dalmases va insistir en què s’aparta «temporalment» de la comissió parlamentària sobre la CCMA, on exerceix de portaveu de Junts, i que ha sol·licitat al seu partit que obri un expedient informatiu per aclarir els fets. «Lamento moltíssim que hagi de patir aquestes difamacions i sense haver pogut oferir la meva versió del que va passar», va dir, encara que no ha volgut trencar el seu silenci fins ara, ja que podria haver convocat els mitjans quan va esclatar el cas o haver demanat una compareixença voluntària en comissió.

«Ho lamento profundament, tots marxarem d’aquest parlament un dia o un altre i només ens quedarà la nostra reputació. Si alguna passió he tingut és per la premsa, per la llibertat de premsa, pel periodisme i pel bon periodisme», va asseverar.