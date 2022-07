El president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha refermat el compromís del partit "contra la corrupció": "La corrupció no la volem enlloc, és el pitjor atac que poden tenir els recursos públics, que són els recursos compartits". En un acte del partit a Palamós (Baix Empordà), Aragonès ha subratllat que "en la Catalunya republicana i en la Catalunya independent" que ja s'està "construint", la corrupció "ni hi té ni hi tindrà lloc". El president no ha esmentat directament cap nom però sí que ha assegurat que les institucions del país han d'estar al servei de la majoria perquè "no són per a una o dues persones ni per a un projecte". La secretària general adjunta, Marta Vilalta, ha defensat la taula de diàleg.

Aragonès i Vilalta, acompanyats de l'alcalde de la població, han encapçalat l'acte 'Escrivim el futur republicà. Feminista, ecologista, social i democràtic' als jardins 1 d'octubre de Palamós.

A l'hora de desgranar els eixos sobre els quals pivota la proposta d'ERC, el president de la Generalitat i coordinador nacional del partit ha subratllat que no hi pot haver una transformació completa sense un compromís amb "la radicalitat democràtica" que passa per aconseguir que la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur, a través d'un referèndum "reconegut" i després d'una "campanya normal" sense haver d'anar a defensar col·legis electorals: "I quan aconseguim això, ja sabeu i no és cap sorpresa que la nostra campanya serà pel sí, perquè aconseguim la república catalana i la independència de Catalunya per posar-la al servei de la majoria de la ciutadania de Catalunya".

I aquí és quan, sense esmentar en cap moment a la presidenta del Parlament, Pere Aragonès ha assegurat que les institucions catalanes "són per a la majoria i no són per a una o dues persones o per a un projecte". "Nosaltres treballem per posar les institucions al servei de la majoria, i quan ho fem expressem un clar compromís contra la corrupció perquè la corrupció no la volem enlloc", ha afirmat.

Posant el focus, també, en allunyar la política dels personalismes o protagonismes, Marta Vilalta ha situat ERC com l'opció per superar "la vella política": "Davant d'aquells que s'enroquen i que estan còmodes en un racó, construcció de consensos que és més difícil però més útil per al país, i davant d'aquells que entenen la política com una eina personal, nosaltres la reivindiquem com una eina col·lectiva perquè política s'escriu en primer persona del plural, no en primera personal del singular".

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC ha instat a superar aquesta "vella política" que vol apuntar que "les coses s'han fet sempre així i s'han de seguir fent com sempre": "A això en aquest país hi hem estat acostumats molts anys, a aquella sociovergència que ara ens pot semblar que queda lluny però que quan pot sempre es torna a reconstituir". En aquest sentit, sosté que només amb polítiques transformadores i republicanes es poden "superar les velles maneres i les inèrcies de fer política que consisteix en repartir-se el país ara un ara l'altre".

Durant la seva intervenció, i seguint el fil del referèndum reconegut i el camí cap a la independència de Catalunya, Vilalta ha defensat la taula de diàleg. Així, ha subratllat que ERC té "molt clar" el full de ruta per aconseguir i és, apunta, a través de grans consensos, l'amnistia i l'autodeterminació. "La via per aconseguir és ser cada vegada més i cada vegada més forts i, sí, defensar-ho a tot arreu, als carres, a les places però també a totes les taules de negociació i tots els espais que tinguem per confrontar les nostres idees amb aquells amb qui realment ens juguem el nostre futur", ha afegit.

La secretària general adjunta rebat les crítiques, afirma que ERC "de desorientat res" i que és la manera d'avançar: "El camí es fa caminant, no només a Twitter i no nomes a grups de Whatsapp, sinó picant pedra, que no ferro fred, i fent que les coses passin".

Aragonès ha repassat algunes de les polítiques en clau de transformació liderades per ERC com ara la gratuïtat d'infantil 2 a les escoles bressol, l'avançament del curs escolar per no deixar enrere famílies en situació de vulnerabilitat, la lluita contra el canvi climàtic i l'aposta per la reindustrialització en clau verda i digital.

L'acte d'ERC també ha posat el focus en les properes eleccions municipals i en la importància dels ajuntaments com a "múscul" polític de Catalunya.