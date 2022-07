El Govern tempteja els comuns per als Pressupostos sense oblidar el PSC

El Govern ha obert el ball per tirar endavant els seus segons Pressupostos de la legislatura. Les converses encara són incipients, però aflora una evidència: els comptes del 2023 només tiraran endavant mitjançant un pacte amb un partit no independentista. La CUP s’autodescarta com a soci, així que aquesta partida es juga ara entre els comuns -que són considerats soci prioritari- i el PSC.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, ja esbossa algunes xifres, però espera que el Govern aprovi el marc pressupostari. El seu propòsit és complir en temps i forma, això és, tancar el projecte perquè sigui convalidat al desembre. Per això, ja hi ha hagut la primera presa de contacte amb els partits i, segons fonts governamentals, negociarà amb diverses forces polítiques per no dependre d’una única carta.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no amaga la seva preferència pels comuns. La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, i el cap del Govern van protagonitzar en el ple de dimecres el primer acostament públic per associar-se. Els morats estan disposats a negociar, sempre que puguin incidir des de l’inici en el repartiment de fons, que no es toqui la política fiscal i que es continuï executant allò ja tancat per al 2022. El president va ser ferm sobre els impostos i va descartar la proposta dels seus socis, Junts, d’eliminar el tribut de successions, una cosa que va acontentar els morats.

Fons per a serveis públics

Però la negociació serà diferent de les precedents perquè el context socioeconòmic i les postures dels possibles aliats també ho són. El 2020, el Govern i els comuns van poder negociar a fons, per al 2022 va ser molt de pressa i després que la CUP sortís de l’equació. De cara al 2023, els comuns volen aconseguir més fons per a serveis públics -especialment en sanitat, intentant elevar el 17% del pressupost per a l’atenció primària fins al 25%- i en matèria fiscal que no hi hagi canvis, a excepció de l’impuls de l’impost als creuers, exposen fonts de la formació.

Per estalviar-se possibles complicacions, l’executiu no descarta l’opció socialista. Fonts del PSC remarquen que el partit està disposat a parlar dels comptes i que seguiran amb la seva «actitud constructiva», tot i que el Govern «no hagi tingut en compte» les seves 43 propostes per abordar el diàleg entre forces polítiques. «Davant la inflació, és urgent que s’aprovin uns pressupostos que ajudin a frenar l’impacte en les empreses i en les famílies», apunten fonts socialistes.

Tot i això, aquesta aliança genera seriosos dubtes a ERC, però també en la direcció de Junts, malgrat que en la vigent legislatura han coincidit en assumptes de pes com l’ampliació de l’aeroport de Barcelona o la candidatura olímpica dels Jocs d’Hivern. I és que després del conclave postconvergent, en el qual Junts va certificar la seva aposta per acabar amb la taula de diàleg amb el Govern central, les files lauristes no podrien defensar el seu relat desobedient en el multicicle electoral de l’any vinent, malgrat que governen junts a la Diputació de Barcelona.

El que sí que està pràcticament descartat és un suport del flanc independentista, de la CUP. Després del fracàs d’una llarga negociació pressupostària per als del 2022, i si es constata la trajectòria de l’actual Govern, els anticapitalistes no estan disposats ara com ara a avalar els comptes. Llevat que l’executiu «trenqui» amb els seus plans i doni la volta, mirant a l’esquerra, a la seva obra de govern. «Ja no és només una qüestió d’incompliment de l’acord d’investidura, és que es tracta de les polítiques que impulsa el Govern, contràries al que entenem que necessita el país», defensa una veu cupaire.

«Amb la visió actual, és impossible que els comprem [els pressupostos]», resumeix, perquè suposaria avalar el seu pla de Govern, això és, «les lògiques de l’Estat», diuen, perquè no burxen en transformacions «estructurals». «Fa molt de temps que els seus socis prioritaris són els que governen a Espanya», explica per concloure aquesta font. De fet, els anticapitalistes ja activen la seva maquinària per intentar liderar l’oposició i mobilitzar el sector independentista que no està a favor de la taula de diàleg ni dels macroprojectes.

«Confondre» adversaris

En el Govern afirmen que no dedicaran onze reunions, com l’any passat, a seduir els anticapitalistes. I la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ja ha criticat públicament al Parlament que hagin donat un cop de porta als Pressupostos d’aquest any i al pacte pel català a l’escola. «No es confonguin d’adversaris», els va etzibar, acusant-los d’estar instal·lats en el dogma.

Un any enrere, va ser Junts el que va pressionar més el Govern perquè pactés els números amb la CUP. I va rebutjar que Giró es reunís amb els comuns, tot i que finalment va celebrar que els comptes s’aprovessin. Giró i Aragonès hauran de buscar l’equilibri per tirar endavant uns pressupostos de cara a apaivagar els efectes de la inflació.