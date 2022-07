Salut al·lega que hi va haver un retard en el cens en la vacunació de policies

Els quatre alts càrrecs de la Conselleria de Salut imputats pel retard en la vacunació de la covid de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya no van aclarir ahir davant del jutge de Barcelona que instrueix el cas qui va decidir fer-ho així i prioritzar l’administració de la dosi als Mossos d’Esquadra i als policies locals. Els quatre encausats van atribuir el retard a la tardança en rebre el cens d’agents dels dos cossos i en la decisió que la vacuna d’AstraZeneca només es podia subministrar als menors de 60 anys, segons fonts de l’acusació particular, exercida pels sindicats Jupol i Jucil.

L’advocat d’aquestes dues organitzacions sindicals, Marco Navarro, va assegurar que sol·licitarà al jutjat noves diligències. El procés judicial està incoat pels presumptes delictes de prevaricació i vulneració dels drets dels treballadors.

El jutge va interrogar, sense la presència del fiscal i en qualitat d’imputats, Carmen Cabezas Peña, que va ocupar primer el càrrec de subdirectora general de Promoció de la Salut i amb posterioritat va ostentar la Secretaria de Salut Pública; Sara Manjón del Solar, exdirectora de l’àrea d’organitzacions i professionals del Servei Català de la Salut; Xavier Rodríguez Guasch, exdirector de serveis del Departament de Salut, i Adrià Comella Carnicé, exdirector del Servei Català de la Salut. Tots ells van rebutjar després del seu interrogatori judicial, d’aproximadament una hora i mitja, fer declaracions als mitjans de comunicació.

Cabezas va explicar al jutge que la vacunació de la covid és molt diferent de qualsevol altra d’aquest tipus, que ella no va prendre la decisió sobre a qui se li havia de subministrar abans la dosi i que desconeixia qui ho va fer. Es va presentar com una tècnica que només executava. Va concretar que «cada caixa de vacunes era un bé preat», alhora que va remarcar que per a Salut «tots els treballadors són iguals».

Quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar que es vacunés els policies nacionals i els guàrdies civils, l’abril del 2021, només el 5% d’empleats d’aquest cossos havien rebut la vacuna, mentre que aquesta xifra s’elevava al 83% en els Mossos, segons l’acusació. La Guàrdia Urbana de Barcelona, ​com va precisar un dels imputats, va organitzar un centre de vacunació massiva. Els sindicats denunciants afirmen que amb aquestes imputacions no fan «més que confirmar la injustícia patida per milers d’agents» i «el tracte discriminatori» que reben les forces de seguretat de l’Estat per part de la Generalitat.

Un dels imputats va arribar a reconèixer en la compareixença que el cens dels agents dels dos cossos va trigar «dues o tres setmanes». Aquest llistat el lliuraven cadascun dels cossos. En el cas de la Guàrdia Civil, un tinent coronel i per part de la Policia Nacional, un inspector. L’ordre venia donada per la direcció general a Madrid de cada institució.

Campanya «exemplar»

Tots els encausats van admetre el retard a l’hora de vacunar els guàrdies civils i policies nacionals. En un comunicat emès ahir, la Conselleria de Salut va sortir en «defensa» de la «professionalitat de tot l’equip que ha participat en la campanya de vacunació, que ha estat exemplar a Catalunya i ha estat posada com a exemple per l’OMS»