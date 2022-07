Els bombers denuncien la precarietat: «12 hores davant del foc per 1.000 €»

Espanya crema pels quatre costats, amb incendis que sorprenen fins i tot els experts, per la seva virulència, la seva capacitat de generar les seves pròpies condicions meteorològiques i la impossibilitat d’apagar-los a l’antiga usança, encara que es facin servir tots els mitjans disponibles. Ja s’han cremat prop de 200.000 hectàrees i la situació pot empitjorar els propers dies, atès que les temperatures gairebé no donen treva.

Davant d’aquesta tessitura, els bombers forestals, uns 25.000 efectius a tot el país, s’estan mobilitzant per exigir que, d’una vegada per totes, s’inverteixi en prevenció i millorar les condicions laborals d’un col·lectiu la majoria precaritzat, que es juga la vida per salvar les muntanyes i els pobles i urbanitzacions circumdants, a canvi de molt poc i en condicions molt dures.

«Podem treballar fins a 12 hores davant del foc per tot just 1.000 euros al mes», denuncia Carlos Martín, bomber amb contracte temporal a Castella i Lleó des de fa set anys. Treballa els tres mesos d’estiu i després «al carrer». I és que una de les comunitats autònomes amb més hectàrees calcinades ha ignorat, fins ara, la màxima que els incendis s’apaguen a l’hivern, malgrat les reiterades peticions per part dels bombers i especialistes.

A Castella i Lleó, el 80% dels operatius que integren les brigades és acomiadat els mesos d’hivern, cosa que impedeix netejar els boscos, fer tallafocs i, en definitiva, una correcta prevenció perquè els incendis que es puguin provocar de forma espontània -o intencionada- a l’estiu no es converteixin en autèntics tsunamis de foc.

I això malgrat que la «despesa en prevenció és inferior a l’extinció», segons exposa Martín, atès que es calcula que extingir un foc té un cost de 5.000 euros per hectàrea. «Com que a Zamora n’han cremat 30.000, amb els milers d’euros invertits es podria mantenir l’operatiu tot l’any», subratlla. Per això, aquest bomber ha iniciat una petició a charge.org en què reclama «la continuïtat dels bombers forestals tot l’any ja», que ha estat recolzada per més de 180.000 persones.

Material i formació

En la seva petició denuncia, a més, que alguns governs regionals «estan posant en perill els nostres boscos i les nostres vides» atès que proporcionen als retens material «antic i inadequat», a la qual cosa se suma l’escassa formació que s’ofereix als nouvinguts als boscos: a Castella i Lleó s’imparteix un curs de només 16 hores, que renoven cada cinc anys aquells que decideixen repetir i no busquen feina en un altre lloc més segur i més ben pagat.

La situació no és tan pèssima i precària en altres comunitats autònomes. Però, precisament perquè la lluita contra els incendis no depengui de cada territori, els bombers forestals fa anys que reclamen un reconeixement unànime de la seva categoria professional i que s’aprovi un Estatut que iguali la situació i estableixi uns mínims quant a formació, equipament, condicions de seguretat, temps màxim de treball, salari o edat de jubilació a tot Espanya.

La categoria professional de bomber forestal va ser creada el 2011 però només s’aplica a algunes autonomies, entre les quals no hi ha Catalunya o Madrid. El no reconeixement implica que, de vegades, es contracti els brigadistes com a peons, conductors, etc. però no com a bombers forestals, cosa que alhora provoca que no se’ls reconeguin les malalties pròpies d’una activitat tan perillosa ni certs plusos com toxicitat o nocturnitat, que els permetrien una jubilació més primerenca.

«No és normal que un company amb 62 anys, com el que ha perdut la vida a Zamora, estigui treballant a peu de flama, quan hi ha xavals que estan desitjant treballar», reflexiona José Manuel Alonso, que el 2020 va iniciar una altra petició perquè es reconegui la categoria professional dels bombers forestals a la mateixa web de recollida de signatures, en nom de la Plataforma d’Associacions i Sindicats de Bombers Forestals, que compta amb més de 300.000 suports.

Pel que fa a l’Estatut Bàsic del Bomber Forestal, la primera proposta legal es va presentar el 2018, el 2019 es va votar a favor al Senat però va decaure perquè es va acabar la legislatura i el Govern de coalició ha reprès la idea -després de sotmetre’l a audiència pública-, com a resposta a l’onada d’incendis actual.

De fet, aquesta setmana s’ha reunit el secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, amb els sindicats principals i s’ha compromès a portar al Parlament, en el proper període de sessions, tant l’Estatut com una llei bàsica d’agents mediambientals.

L’horitzó dels bombers és que a totes les autonomies es procedeixi com a Galícia, que està fent funcionaris a tots aquells brigadistes que superen una prova.