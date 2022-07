Feijóo apel·la a la «concòrdia» per la recuperació econòmica de Catalunya

El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va apel·lar ahir a la «l’eperança i la concòrdia» com a eixos per a la recuperació social i econòmica de Catalunya. En el marc del congrès del PP celebrat a Barcelona per escollir Manu Reyes com a nou president provincial, Feijó va al·ludir a la reunió que va mantenir Sánchez amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la Moncloa fa poc més d’una setmana per a denunciar que tots dos dirigents parlessin de la «desjudicialització de la política». «Aquest és un problema seriós, oi? No és raonable que la principal preocupació siguin els assumptes que només els importa a ells i als seus partits», va denunciar. En aquest sentit, va defensar que l’»únic truc» per a desjudicialitzar la política és «no cometre delictes». «No és raonable que la principal preocupació dels presidents siguin els assumptes que només els importa a ells i als seus partits», va reblar. «És com si es reuneixen dos presidents per parlar de com acaben amb la separació de poders», va afegir Feijóo.

El líder del PP va presentar la seva proposta per a Catalunya que se sosté sobre dos eixos principals: «una reconciliació social i una recuperació econòmica». Respecte a la primera, va incidir que cal convertir en una prioritat que «aquestes gotes de rancor desapareguin d’una vegada» oferint «esperança i concòrdia». Per a la segona, va apostar per baixar les «barreres burocràtiques» i les taxes fiscals, així com «modernitzar Catalunya» impulsant una ampliació de l’Aeroport del Prat. Per part seva, el president dels conservadors catalans, Alejandro Fernández, va demanar recuperar «aquesta Catalunya de la feina ben feta» que es va llançar a l’estrangera en la dècada de 1990. «Podem tornar a convocar a una majoria de catalans apel·lant a la idea de llibertat. Serem capaços de recuperar la confiança de milers i milers de catalans defensant els drets i llibertats de tots», va sentenciar. Crítiques als canvis del PSOE La remodelació efectuada per Sánchez i aprovada aquest dissabte en un comitè federal del PSOE van ser el centre de les crítiques de Feijóo en el tancament del Congrés del PP de Barcelona. A Alberto Núñez Feijóo no és que no li agradin els nous perfils que ha triat Pedro Sánchez per a liderar el PSOE, sinó que creu que tots aquests canvis seran inútils, i que tan sols serveixen per a obrir una «crisi interna» en el partit socialista que se sumarà a la «crisi econòmica, social i institucional» que sofreix Espanya. El problema continuarà existint, va assegurar el líder del PP, perquè Sánchez seguirà al capdavant de la secretària general del PSOE i del Govern. «Sánchez és l’únic sanchista imprescindible per a Sánchez i això és un problema de falta de serietat davant la gravetat de la situació econòmica i institucional del nostre país», va lamentar.