Una dona de 68 anys mor en l’incendi d’un pis de lloguer social a Torelló

Una dona de 68 anys va morir ahir al matí per un incendi al seu habitatge a Torelló (Osona), un pis de lloguer social. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l’avís del foc es va rebre cap a un quart de vuit del matí, quan un veí del carrer Comte Borrell va alertar que sortia fum d’un balcó de la tercera planta. Els Bombers van activar sis dotacions, formades per tres camions d’aigua, una autoescala i dos vehicles de transport de personal, i en accedir al domicili afectat van trobar una persona estesa al rebedor. El personal mèdic va intentar reanimar-la, però finalment va morir.

L’edifici era ple de fum i molts veïns ja n’havien sortit pel seu propi peu, però els efectius van ajudar a sortir els que encara hi quedaven. L’incendi, que va afectar tot l’habitatge, es va donar per extingit poc abans d’un quart de nou del matí i els Mossos d’Esquadra van procedir a iniciar la investigació del sinistre. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar una ambulància i un helicòpter medicalitzat.

El bloc és propietat de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i fonts del Departament de Drets Socials van explicar que, com que no hi ha danys estructurals a l’edifici, els veïns ja van poder tornar a casa seva. La víctima mortal vivia amb el seu fill, que ha estat atès pels serveis d’emergència, i dos animals: un gos i un gat que també han mort.

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va explicar en declaracions a la premsa que el Departament es farà càrrec de la neteja dels habitatges afectats, sobretot per fum i fuites de l’aigua emprada pels Bombers, «perquè tot estigui en les millors condicions» i va celebrar que la construcció de l’edifici impedís que el foc es propagués a altres pisos. Pel que fa a la situació del fill de la víctima, va dir que «provisionalment» se’l traslladarà a un alberg de Vic.