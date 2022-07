Govern i Generalitat reobren el diàleg amb la «desjudicialització» com a repte

Després de gairebé un any d’inactivitat, la taula de diàleg torna a asseure aquesta setmana el Govern central i la Generalitat amb un objectiu: trenar acords concrets respecte a una qüestió clau, la «desjudicialització» del procés. La reunió ve precedida d’una gran desconfiança després del cas Pegasus d’espionatge, però ERC espera aconseguir algun pas endavant davant del cop de porta de Junts a taula, i la cita arriba també prologada per moviments rellevants com la renúncia de la fiscal general de l’Estat, Dolores Delgado, i la decisió d’Anna Gabriel, de la CUP, de seguir els passos de la republicana Meritxell Serret i personar-se davant del Suprem.

La cita, la tercera des de la constitució de l’òrgan, el febrer del 2020, i la primera sense la presència dels presidents, s’està gestant amb altíssimes mesures de discreció en les dues parts, fins al punt que encara no està confirmat ni anunciat quin dia de la setmana es reuniran les dues delegacions a Madrid, encara que tot apunta a dimecres 27 o dijous 28 de juliol, ja que avui és festiu a la capital, dimarts hi ha Consell de Ministres i divendres s’encadenen executiva del PSOE a Ferraz, compareixença de balanç de Pedro Sánchez i inici del viatge del president als Balcans. Dimecres 27 es dibuixa, a priori, com la data «més segura», segons indiquen fonts governamentals. I és que el dijous l’agenda a la Moncloa està carregada per les successives reunions del líder socialista amb els presidents autonòmics d’Andalusia, Galícia i Castella i Lleó, investits aquest any.

Per la part del Govern es confirmarà l’absència de Junts, malgrat la petició expressa de Sánchez perquè formi part de la delegació catalana. Però la formació de Jordi Turull manté la negativa, adduint no només que es van vetar els noms que va proposar en el seu dia, sinó que aquest instrument ha quedat caduc i l’independentisme ha de passar a «l’acció» i no esperar fruits del diàleg.

En canvi, ERC manté la bandera de la negociació davant de Junts. Els republicans esperen dues qüestions bàsiques de la cita a Madrid: una, passos concrets, i dues, compromís que aquests avenços tinguin continuïtat en el temps mitjançant altres passos en la mateixa línia d’evitar el xoc judicial. L’objectiu final del president i de l’independentisme és conegut: amnistia i autodeterminació, implantejables per al Govern central.

Parlar de desjudicialització implica dues agendes diferents. Una és la que pot fer amb llum i amb taquígrafs qualsevol poder legislatiu: modificar el marc legal, facilitant així la reducció de l’espai de conflictivitat. En aquest sentit, segueix estant sobre la taula la modificació del delicte de sedició, un pels quals s’acusa els exdirigents del procés encara fugits a l’estranger. Sánchez és favorable, però addueix que no té majoria al Congrés per dur-la a terme. Posició de la qual no es mourà.

Però hi ha una altra agenda, més discreta. La taula de diàleg arriba precedida de dues decisions precisament de l’àmbit judicial. Una, la renúncia de la fiscal general per motius de salut. Delgado, exministra socialista, ha dirigit durant dos anys el ministeri públic amb poques polèmiques. La fiscalia és un organisme clau en presents i futures qualificacions de casos judicials encara vius respecte al procés.

El retorn de Gabriel

Una altra decisió recent ha estat la decisió de la cupaire Anna Gabriel -que resideix a Suïssa- de presentar-se davant el Suprem evitant entrar a la presó, perquè només se l’acusa d’un possible delicte de desobediència. Segueix els passos de qui va ser delegada del Govern a Brussel·les i consellera Meritxell Serret. Quan aquesta es va lliurar a la Justícia espanyola, va veure com l’acusació de malversació de cabals públics desapareixia i el seu cas quedava reduït a un delicte de desobediència, com havia fixat la sentència del procés amb els consellers que hi van compartir responsabilitat. Serà jutjada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El moviment següent el podria fer la dirigent d’ERC Marta Rovira, desplaçada a Suïssa. Ella mateixa ha descartat, per ara, un retorn immediat, al·legant que, encara que es revisés a la baixa el delicte de sedició, contra ella hi ha també una acusació per rebel·lió. Tot això són passos en la línia del pacte. A la Moncloa impera un mutisme radical. Sánchez ha estat centrat en l’última setmana a ajustar el nou cor del poder en el PSOE, precipitat després de la dimissió d’Adriana Lastra com a vicesecretària general. Relleus ratificats dissabte al comitè federal del partit. En l’entorn del president ni han revelat la delegació -el setembre passat, a Barcelona, hi van acudir Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez i Miquel Iceta-, encara que el que sí que està clar que, en absència de Sánchez, el cap de la mateixa serà ministre de la Presidència.

«Llei del silenci»

«Llei del silenci fins que tanquem coses», sostenen des de la Moncloa. És a dir, boca tancada. En les últimes dues setmanes s’insistia al Govern que el que era fonamental era la foto entre els dos presidents, el 15 de juliol, l’evidència del retorn a la «normalitat» després de Pegasus. I assenyalaven l’actitud més conciliadora d’ERC al Congrés: Hisenda hi compta per als Pressupostos. En els últims mesos, els dos governs han treballat en matèries concretes que no han transcendit, cosa que fa afirmar també a l’executiu central que en la pròxima reunió hi haurà fruits. «Serà positiva, amb acords, encara que tot està pendent de tancar», assegura un membre del Gabinet implicat en les negociacions amb la Generalitat.

Per això, des de Junts es miren tots aquests avenços amb molt de recel. Es pregunten si ERC i el PSOE han pactat amb el jutge Llarena per facilitar situacions com la de Gabriel. I en privat inquireixen si la desjudicialització significa únicament beneficiar dirigents republicans. Ho expliquen en relació amb el cas que tenen pendent Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, diputats al Parlament. Són només alguns dels casos encara pendents, que poden facilitar o no la via del diàleg.