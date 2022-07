Un jutge de Barcelona ha condemnat a tres anys i tres mesos d'internament psiquiàtric, com a màxim, el jove que va assetjar durant tres anys l'artista i escriptora Paula Bonet, al mateix temps que li ha prohibit apropar-se a la víctima durant deu anys.

Segons fonts jurídiques, el processat ha estat condemnat pels delictes de coaccions, amenaces i trencament de mesura cautelar, però el jutge li ha aplicat l'eximent d'alteració psíquica, en donar per provat que pateix un "trastorn eroticomaníac".

En concret, el jutjat penal número 11 de Barcelona ha condemnat a 18 mesos d'internament Víctor G.T. per les coaccions i a un any i nou mesos per les amenaces, mentre que pel delicte de trencament de mesura cautelar li imposa un any de llibertat vigilada amb l'obligació de sotmetre's a tractament extern en un centre adequat al trastorn que pateix.

Així mateix, el processat no podrà apropar-se a menys de 500 metres de l'artista ni comunicar-se amb ella per cap mitjà o procediment -telefònic, telemàtic, virtual o visual- durant deu anys i haurà d'indemnitzar-la amb 3.940 euros pels danys morals causats i les despeses del tractament psicològic que va rebre.

La sentència, que es pot recórrer davant l'Audiència de Barcelona, dona per provat l'assetjament al qual el processat va sotmetre durant tres anys Paula Bonet, des del juliol del 2019, presentant-se repetidament a les portes del taller de Barcelona en què treballava i perseguint-la en presentacions i actes públics.

El processat també va assetjar l'artista per xarxes socials i li va enviar missatges en els quals amenaçava amb violar-la, esquarterar-la i assassinar-la, segons reconeix la sentència.

La defensa del processat, que demanava la seva absolució, va presentar un informe pericial per demostrar que el jove pateix un trastorn mental "eroticomaníac".

"Estem molt feliços d'haver pogut fer justícia per la nostra defensada i recordar que en aquesta societat no hi ha espai per a la misogínia. Tota acció té conseqüències. Seguirem lluitant pels drets de les dones que són drets humans", ha agregat l'advocada en el seu compte de Twitter.