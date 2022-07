Lluny de ser una nova llegenda urbana, com sostenen algunes veus, sembla que la submissió química és una amenaça real en ambients nocturns de tot el món. La pràctica consisteix a aprofitar la foscor i el tumult habituals en discoteques i clubs per punxar noies que estan distretes i inocular-los una substància amb què perdin autonomia, reflexos i capacitat de resposta, per quedar a mercè dels qui vulguin aprofitar-se’n.

Les últimes a denunciar-ho han sigut dues noies que han compartit la seva experiència a les xarxes socials i diversos amics seus han contribuït a viralitzar el missatge. La usuària Nes6ka explica com algú els va punxar a ella i a una amiga mentre ballaven en un club de Barcelona, motiu pel qual van anar a la barra a denunciar els fets. Tot i això, malgrat que el personal de la disco va trobar «les marques de les punxades», els van mirar de dissuadir («els clubs no es volen responsabilitzar d’una cosa així i us diran que no és res o que us esteu suggestionant», diu Nes6ka).

Buscar ajuda

«L’important és que si sentiu una punxada en un club directament us mogueu d’on sou i aneu a demanar ajuda a la barra o a la porta o a algú de seguretat perquè no és accidental i segurament us hagin punxat», relata la noia.

Nes6ka parla de mareig, desorientació, cansament i son, al relatar els símptomes que ella i la seva acompanyant van sentir aquella nit sobtadament, i alerta les altres noies que si es comencen a sentir així després de notar una punxada al cos, demanin ajuda. La presumpta víctima recomana «acudir a un lloc tranquil» i prendre un refresc o una beguda amb sucre i mantenir la calma.

«Quan me’n vaig anar a dormir em pesava moltíssim el braç, ara m’acabo de despertar i encara em fa mal, com quan et posen una vacuna», relata la noia. La noia afirma que tant ella com la seva amiga estan bé, gràcies a l’ajuda d’una altra amiga, que se’n va cuidar, però ha decidit compartir la seva experiència per ajudar altres dones: «Perquè serveixi d’alarma per a totes quan sortiu de festa i sapigueu identificar si us punxen».