❗Ahir a la tarda a La Ràpita, per poc no succeïx una desgràcia al bou capllaçat.



Aquesta setmana han mort 3 persones als bous al carrer de la Comunitat Valenciana.



Què ha de passar per posar fi a aquestes activitats d'alt risc i que provoquen tanta angoixa als animals? pic.twitter.com/y9lXiCyelT