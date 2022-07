La direcció de Junts dona suport "sense fissures" la presidenta del Parlament, Laura Borràs, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li hagi obert judici oral per suposats contractes irregulars quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Així ho afirma el partit en un comunicat aquest dimarts al vespre després d'una reunió de l'executiva que ha durat més de tres hores. En aquest sentit, Junts ha emplaçat "a la resta de forces independentistes a no caure en el parany de l'estat espanyol". "Ens vol dividits i enfrontats", diu la formació presidida per Borràs, que veu el cas com una "persecució política" a l'independentisme.