Junts obre un expedient informatiu a Dalmases després d’un intens debat

Joc d’equilibris a Junts per Catalunya. Ahir el diputat Francesc de Dalmases va aprofitar la reunió de la direcció del partit per explicar la seva versió sobre l’incident que va protagonitzar amb una periodista de TV3 després d’una entrevista a la presidenta del Parlament i del partit, Laura Borràs. La qüestió va generar un debat llarg a la reunió, que va viure, segons els presents, diferents punts de vista -també veus crítiques amb Dalmases- sobre uns fets que han generat protestes de col·lectius de periodistes i una investigació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Altres punts de vista

Davant les crítiques, també es van escoltar intervencions en defensa del diputat i de Borràs, veus que atribueixen el cas als adversaris polítics. Dalmases, segons algunes fonts, va arribar a afirmar que aportarà proves de la seva innocència.

La solució adoptada per ara pel partit és en cert sentit prudent. A diferència del cas Eduard Pujol, l’afectat aquesta vegada ha estat escoltat en primera instància. I no s’ha activat la comissió de garanties -la que pot expedientar i sancionar els militants- sinó un pas previ, que és l’obertura d’un expedient informatiu al vicepresident del partit i diputat.

El portaveu del partit, Josep Rius, va evitar comprar la versió de Dalmases i de Borràs, que ha parlat recentment de «linxament» contra Dalmases. El cas, doncs, que no es vehicula ara com a expedient disciplinari, el dirigirà l’advocada i integrant del partit Magda Oranich.

Petició de disculpes

Rius va evitar contestar la pregunta de per què no s’obre un expedient disciplinari, va destacar la trajectòria professional d’Oranich en defensa de les dones i va recordar que Dalmases ha demanat disculpes pels fets. Uns fets que també han arribat al Parlament, on diversos grups de l’oposició han reclamat a la presidenta de la Cambra que s’elevi el cas a la comissió de l’estatut del diputat per dilucidar si el parlamentari de Junts ha vulnerat el codi de conducta i ha de ser sancionat.