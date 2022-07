La presidenta del Parlament, Laura Borràs, s'aferra al càrrec tot i perdre els suports a la cambra després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li hagi obert judici oral per suposats contractes irregulars quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). «Els que em vulguin morta, m'hauran de matar i embrutar-se les mans. Jo he vingut a fer la independència, no a suïcidar-me per l'autonomia», ha dit aquesta nit en una piulada. La presidenta de Junts ha defensat a Twitter la seva «innocència» i ha denunciat que és «víctima» d'una «persecució política». Borràs argumenta que no se la pot suspendre perquè en el seu cas no hi ha «corrupció lucrativa»: «Ha quedat evidenciat que aquest no és el cas».

L'article 25.4 diu que s'ha d'acordar la suspensió dels «drets i deures parlamentaris de manera immediata» en els casos en què «l'acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció». És a dir, no fa cap distinció entre si és lucrativa o no. A Borràs se l'acusa de delictes de prevaricació i falsedat documental per presumptament haver fraccionat contractes en benefici d'un amic seu informàtic, Isaías H, que en total haurien ascendit a 335.700 euros amb IVA inclòs. El jutge asseu Borràs a la banqueta dels acusats per prevaricació i falsedat Amb tot, Borràs insisteix que «la finalitat» d'aquest article del reglament «era la suspensió preventiva dels diputats acusats de delictes relacionats amb la corrupció lucrativa; o sigui, la malversació». «Tenint en compte totes aquestes circumstàncies desitjo i vull creure que els membres de la Mesa actuaran com a diputats demòcrates i respectuosos amb els drets fonamentals, i no pas com a jutges o inquisidors i prendran, en consciència la decisió política més equànime», diu la presidenta del Parlament. ERC, la CUP i el PSC ja han dit que dijous demanaran a la Mesa del Parlament la suspensió de Borràs si ella no s'aparta voluntàriament.