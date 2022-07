El jutge asseu Borràs a la banqueta dels acusats per prevaricació i falsedat

La presidenta del Parlament i líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, serà jutjada pels delictes de prevaricació i falsedat documental. El jutge instructor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Carlos Ramos, va acordar ahir l’obertura de judici oral contra Borràs després d’haver tancat la instrucció per presumptament haver trossejat 18 contractes menors entre el 2013 i el 2017 durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per beneficiar un amic i col·laborador seu, Isaías Herrero. El fiscal reclama sis anys de presó, 21 anys d’inhabilitació i una multa de 144.000 euros. També demana els mateixos anys de presó i inhabilitació i una multa de 72.000 euros per a Herrero i tres anys de presó, inhabilitació per 10 anys i multa de 30.000 euros per a un altre implicat, Andreu Pujol Martín.

Borràs diu que és innocent

A partir d’ara, la paraula la tenen els advocats dels acusats, que hauran de presentar els seus escrits de defensa en un termini de 10 dies, i després el tribunal fixarà la data per al judici, que se celebrarà al TSJC per la seva condició d’aforada. Borràs ha assegurat reiteradament que ella no ha comès cap delicte i, per tant, previsiblement sol·licitarà l’absolució. La presidenta del Parlament considera que aquest procés és una persecució judicial contra ella per ser independentista i s’aferra als seus càrrecs institucionals, encara que PSC, ERC i CUP faran servir la majoria a la Mesa per suspendre-la com a diputada, complint així amb l’article 25.4 del reglament del Parlament, que estableix que ha de ser apartat temporalment aquell a qui se li obri judici oral per delictes vinculats a la corrupció.

Borràs deixarà de ser la presidenta de la cambra catalana amb la incògnita de si renunciarà abans i permetrà que un altre diputat del seu partit ostenti la presidència o si, per contra, deixa la cadira buida i la vicepresidenta primera, d’ERC, assumeix la interinitat. En la resolució, el magistrat precisa que l’obertura de judici oral es basa en els fets relatats pel fiscal i es fonamenta «de moment exclusivament en indicis», de manera que no «pot comprometre encara la presumpció d’innocència» dels acusats, encara que apunta que «hi ha una raonabilitat i consistència dels plantejaments acusatoris, que responen als indicis aconseguits» durant la investigació. Això sí, reconeix que hi ha una diferència entre l’argument del fiscal i el seu. Consisteix en el fet que l’acusació atribueix a Borràs només els delictes de prevaricació i falsedat, però no de malversació o frau, encara que el jutge titlla aquesta discrepància «tècnica» d’irrellevant per dictar l’obertura del judici.

En l’escrit d’acusació, les fiscals Assumpta Pujol i Teresa Duerto relaten que la junta de govern de la ILC va acordar el 20 de març del 2013, quan Borràs ja ostentava la direcció, encarregar l’elaboració d’un portal web i el seu manteniment a Herrero, amb qui havia mantingut relacions professionals prèvies a la universitat i en un grup de recerca. «Actuant de mutu acord i amb unitat de propòsit», tots dos van pactar que la retribució per aquests serveis informàtics es faria a través de la contractació administrativa, «fraccionant-la indegudament en diferents contractes menors» (d’import no superior als 18.000 euros, sense IVA), diu l’acusació.

D’aquesta manera, la dirigent de Junts, en qualitat de directora de la ILC, va atorgar un total de 18 contractes a Herrero, «directament o indirecta a través d’altres persones físiques o jurídiques interposades», segons les fiscals. El propòsit, precisen, era «vulnerar els principis de transparència i concurrència pública previstos legalment», sent conscients que amb «la seva manera d’actuar infringien la normativa» de contractació administrativa i impedien l’adjudicació del servei a una altra persona. L’import dels contractes sota sospita és de 277.438,17 euros (336.700,29 euros amb IVA).

Per tal d’«oferir una aparença fingida respecte als principis de publicitat i pública concurrència», incideix l’acusació, Borràs i Herrero van acordar que en cadascun dels expedients aportarien tres pressupostos a nom de diferents proveïdors, dos dels quals no eren ofertes reals sinó propostes «comparsa» elaborades «fal·laçment» per ells i per l’altre imputat, Pujol Martín.