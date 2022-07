Membres de la direcció de JxCat es van desmarcar ahir dimarts de la línia oficial del partit i van convidar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a apartar-se del seu càrrec, abans que la Mesa de la cambra catalana acordi la seva suspensió amb els vots del PSC, ERC i la CUP. Així ho han explicat a Efe diverses fonts de JxCat, després que l'executiva del partit celebrés una reunió extraordinària per valorar la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'enviar Borràs a judici pels delictes de prevaricació i falsedat documental, per fraccionar presumptament contractes de la Institució de les Lletres Catalanes -que va dirigir fins al 2018- per adjudicar-los a un conegut.

Borràs es troba a un pas de ser suspesa com a diputada, ja que ERC, la CUP i el PSC han advertit que pensen aplicar l'article 25.4 del reglament del Parlament, que obliga a suspendre els diputats als quals s'hagi obert judici oral per corrupció. En un comunicat, la direcció de JxCat va mostrar el seu suport «sense fissures» a la presidenta del partit, «davant el 'lawfare' i la persecució política», i va instar la resta de forces independentistes a «no caure en el parany de l'Estat espanyol», que vol els independentistes «dividits i enfrontats». No obstant això, segons les fonts consultades, el debat en el si de l'executiva va ser agitat i va haver-hi intervencions «rellevants» de dirigents que van suggerir a Borràs fer un pas al costat, abans que sigui la mateixa Mesa la que la suspengui de les seves funcions en la reunió prevista per dijous que ve.

La votació del dijous implicaria que JxCat hauria de votar contra l'aplicació del 25.4, que va ser introduït en el reglament del Parlament el 2017 -amb els vots de Junts pel Sí i la CUP, en vigílies del referèndum unilateral de l'1 d'octubre-, una situació per la qual membres de la direcció no volen haver de passar. Entre els que van convidar Borràs a fer un pas al costat va haver-hi diversos consellers -poc inclinats al fet que aquest cas derivi en una crisi en el Govern-, com Violant Cervera o Jaume Giró, així com dirigents de pes com l'adjunt al secretari general, David Saldoni, o l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, entre d'altres.

Segons les fonts consultades, va tancar les intervencions el secretari general de JxCat, Jordi Turull, que va expressar el seu suport a la presidenta del Parlament i del partit, evitant sumar-se a les veus que li demanaven fer un pas al costat, si bé es va mostrar favorable al fet que aquesta crisi no derivi en una sortida de Junts del Govern. Sobre la possibilitat -suggerida per ERC- que sigui algú de Junts -i no la vicepresidenta primera, la republicana Alba Vergés- qui assumeixi les funcions de la presidència del Parlament si Borràs és suspesa, la posició de la cúpula del partit, de moment, és de no acceptar aquesta delegació de funcions i deixar que sigui Vergés la que es faci càrrec d'aquesta responsabilitat, almenys fins que hi hagi sentència judicial sobre Borràs, afegeixen les fonts consultades. Malgrat no haver-hi unanimitat al debat, l'executiva va acordar un comunicat en el qual expressa a Borràs el seu suport davant aquesta situació, que pot generar inestabilitat dins del partit i en el Govern de coalició.