"Avui cinc diputats no han vingut vestits de diputats. Han vingut vestit de jutges hipòcrites". Així ha començat la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, la seva declaració institucional, poc després que la Mesa l'hagi suspès dels seus drets i deures parlamentaris. Borràs, des del despatx d'audiències, ha afirmat que els cinc parlamentaris "amb noms i cognoms" de PSC, ERC i CUP que han defensat l'aplicació de l'article 25.4 del reglament han "violentat descarnadament" contra la seva presumpció d'innocència. La presidenta de Junts ha afegit que també ho han fet per apartar-la "políticament".

Borràs, que no ha admès preguntes de la premsa, ha conclòs que la seva suspensió "beneficia" els qui han apostat per la "guerra bruta" i que fa "còmplices" als qui l'han "executat de manera gratuïta i innecessària".

Tot i assegurar que avui no era dia per fer "retrets", Borràs ha començat la seva declaració institucional carregant contra els diputats i diputades d'ERC, PSC i CUP que, a la Mesa, han aprovat suspendre-la dels seus drets i deures com a diputada -i, per tant, com a presidenta.

Borràs ha afirmat que avui se l'ha suspès "contra la seva voluntat". La presidenta, ja suspesa, també ha criticat l'article 25.4 del Reglament de la cambra, i ha subratllat que hauria d'haver estat "retirat". De fet, considera que és una "anomalia democràtica" que aquest article estigui vigent.

La dirigent de Junts ha criticat que els membres de la Mesa -Alba Vergés, Assumpta Escarp, Ferran Pedret, Carles Riera i Rubén Wagensberg- hagin aplicat amb "lleugeresa" l'article en qüestió, i que hagin obviat els "dubtes" que assegura que hi ha sobre el seu contingut. De fet, Borràs ha asseverat que l'article "vulnera drets fonamentals".

Borràs, que no ha acceptat preguntes de la premsa, ha afegit que la Mesa l'ha volgut "sentenciar" de manera "premeditada i precipitada". Així mateix, ha afegit que creu que és "víctima" d'un "reglament de l'enemic".

La líder de Junts ha aprofitat l'ocasió per repassar la seva acció al capdavant de la presidència de la cambra. Així mateix, ha remarcat que avui s'ha produït un fet "extraordinàriament greu" que allunya el Parlament de la "preservació dels drets fonamentals".

Borràs ha recordat que, el mateix dia que ha defensat el dret de participació del diputat de Junts Lluís Puig -exiliat a Bèlgica-, la Mesa no ha estat capaç de defensar els drets d'ella. "És irònic", ha constatat. Sobre el cas de Pau Juvillà (CUP), ha afirmat que es va fer "tot el que es va poder".

Finalment, Borràs ha demanat una "reflexió" a l'independentisme, i ha afirmat que ella continua "ferma i determinada per seguir lluitant".