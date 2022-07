La defensa de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha presentat aquest dijous al matí un recurs de queixa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la resolució que va rebutjar la recusació del magistrat instructor, Carlos Ramos. En un últim intent d'apartar-lo de la causa, els advocats de Borràs han presentat el recurs quan ja s'ha dictat l'obertura de judici oral per suposades irregularitats a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i el mateix dia que la Mesa del Parlament ha de debatre sobre la suspensió de Borràs com a diputada. Segons l'escrit dels advocats de la presidenta, avançat per 'El Nacional', l'instructor no pot rebutjar la seva pròpia recusació dos cops sense consultar-ho amb la resta de parts.

Els advocats de Borràs recorden que van demanar la recusació del magistrat instructor, Carlos Ramos, el 6 de juliol passat, petició que no va ser admesa a tràmit per una resolució del 15 de juliol del mateix Ramos. Segons els lletrats, el magistrat havia de traslladar el recurs a la resta de parts, defenses dels altres processats i fiscalia, perquè opinessin. Però l'instructor no ho va fer. Després es va presentar un recurs d'apel·lació contra aquesta resolució, que també va ser rebutjat dilluns passat pel magistrat instructor. El Parlament aparta avui Borràs amb la incògnita de la successió La defensa de Borràs recrimina a Ramos que digués que els recursos només pretenien dilatar el procediment judicial. A més, li recorda que la petició de recusació hauria de paralitzar el procediment fins que es nomenés un instructor substitut. Per això, considera que Ramos té «algun» interès en la causa per la seva reacció «hostil» als escrits de la representació de Borràs. De fet, els advocats no qüestionen la professionalitat de Ramos sinó la seva «aparença d'imparcialitat» i també li critiquen que les seves resolucions arribin a la premsa gairebé al mateix moment que a ells. Per tot això, la defensa de Borràs al·lega que s'ha vulnerat greument el seu dret de defensa i a la tutela judicial efectiva i demana a la sala civil i penal del TSJC que s'admeti la recusació de Ramos.