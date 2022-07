La portaveu del grup parlamentari d'ERC, Marta Vilalta, s'ha negat a valorar la compareixença de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, perquè no vol "alimentar dinàmiques" que els "allunyen de ser útils al país" i de "bastir consensos per assolir objectius compartits". "Dies com avui no ens agraden. Que en el Parlament es posi el focus en el soroll, l'espectacle la discòrdia i l'enfrontament", ha remarcat Vilalta, que s'ha limitat a emplaçar Junts a escollir algú per assumir les funcions de Borràs. Mentrestant, la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, ocuparà la presidenta de forma "interina", ha confirmat Vilalta.

ERC ha instat Junts a fer "propostes per garantir l'acord de coalició i les atribucions de la presidència que li pertoquen". "Estem disposats a parlar amb Junts, a escoltar quin possible acord volen per intentar ser fidels", ha dit Vilalta al faristol del Parlament després que la Mesa l'hagi suspès per l'obertura de judici oral contra Borràs pel cas de la ILC. Segons la portaveu d'ERC al Parlament, Junts encara no ha posat cap proposta sobre la taula. Amb tot, Vilalta ha assegurat que Vergés exercirà de presidenta "de la millor manera possible" i ha defensat que la Mesa del Parlament ha actuat amb "coherència i responsabilitat" suspenent a Borràs tot aplicant l'article 25.4 del reglament que preveu aquest pas quan s'obre judici oral a un diputat per delictes vinculats a la corrupció. Decisió “col·lectiva” Malgrat no voler valorar la compareixença de Borràs, la portaveu d’ERC ha remarcat diverses vegades que la decisió d’aquest dijous s’ha pres de forma “col·lectiva” entre tots els diputats republicans, no només pels membres de la Mesa. En el seu discurs, Borràs ha atacat els membres de la Mesa que l’ha suspès dient que són “diputats vestits de jutges hipòcrites”. “En aquest camí cap a la república no hi cap ser tolerant amb les sospites de corrupció”, ha advertit Vilalta, reconeixent, però que el consens entre els independentistes està “en hores baixes”. Tanmateix, ha reivindicat l’acord de Govern amb Junts i la voluntat d’ERC “de construir un consens estratègic per seguir sumant”. “El projecte independentista no avançarà si som tolerants amb la corrupció”, ha reiterat.