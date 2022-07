Junts per Catalunya no proposarà cap persona per substituir la presidenta del Parlament suspesa Laura Borràs, segons ha anunciat aquesta tarda el secretari general de la formació, Jordi Turull, hores després que la Mesa de la cambra catalana hagi aprovat la suspensió. El partit ha tancat files al voltant de Borràs davant d'aquesta "injusta i injustificable" decisió, que a parer de la formació vulnera la seva presumpció d'innocència i ho fa "per interessos partidistes". Turull ha considerat "molt greu" que el Parlament s'hagi "anticipat" a la justícia espanyola, i ha subratllat que la condemna "completament desorbitada" que es demana a la presidenta suspesa és "la prova que és persecució política".

L'opinió de Junts a l'entorn del judici contrasta obertament amb la que aquesta mateixa tarda ha expressat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha defensat la suspensió de Borràs tot afirmant que no es tracta d'un cas de repressió política "sinó de presumpta corrupció". Turull s'ha mostrat molt crític amb la decisió de la Mesa del Parlament tot opinant que no es pot demanar que es desjudicialitzi la política catalana "i al mateix temps fer el que s'ha fet avui que és suspendre la presidenta Borràs abans que sigui jutjada". Per això el partit comparteix "perfectament" la decisió de Borràs de no dimitir i "no proposarà cap persona per substituir-la". Laura Borràs, suspesa com a Presidenta del Parlament En paral·lel, el secretari general de Junts ha fet una crida en nom de la formació a "aturar la dinàmica caïnita que impulsen alguns sectors independentistes", i ha subratllat que l'episodi d'avui "només beneficia aquells que volen la rendició" del moviment sobiranista. Finalment, Turull ha subratllat que "tot i les dificultats, tot i les decepcions personals i polítiques, Junts mai no atiarà la flama de la divisió entre l'independentisme". I ha afegit: "El nostre adversari és l'Estat i no altres independentistes per molt que pensem que s'equivoquin".