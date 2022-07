L’article 25.4 del reglament i els delictes per corrupció, les claus

L’article 25.4 del reglament del Parlament explicita que quan un diputat sigui acusat per delictes «vinculats a la corrupció», la Mesa de la Cambra, «un cop sigui ferma la interlocutòria d’obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d’acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata».

Tots els partits de la cambra, tret de Junts, consideren que els delictes que s’atribueixen a Borràs -prevaricació i falsedat documental- estan relacionats amb la corrupció, encara que la presidenta del Parlament nega que pugui quedar subjecta a aquestes consideracions perquè insisteix que la seva és una causa política. La corrupció com a tal no apareix al Codi Penal, però el Consell General del Poder Judicial sí que inclou en aquesta categoria el delicte de prevaricació.

En cas que es plantegin dubtes sobre el tipus de delicte o sobre el règim d’incompatibilitats aplicable, la Mesa del Parlament pot sol·licitar un dictamen a la Comissió de l’Estatut dels Diputats, que està presidida per un dels homes de confiança de Borràs, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts). Tot i això, PSC, ERC i CUP consideren que no hi ha dubtes sobre la naturalesa dels presumptes delictes, així que només preveuen demanar un informe als lletrats per aclarir qui assumeix les funcions de Borràs una vegada estigui suspesa.