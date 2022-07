El sector de l'oci nocturn està "molt preocupat" pels recents episodis de dones punxades en discoteques catalanes. Els Mossos d'Esquadra investiguen 14 possibles casos, 11 a Lloret de Mar i tres a Barcelona. Lluís Torrents, president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i un dels responsables de la sala Razzmatazz de Barcelona, ha dit que no s'ha de generar "alarmisme" però admet que no saben quines intencions tenen les persones que fan aquestes punxades. De moment no s'ha detectat cap delicte associat als fets i la mateixa policia ha demanat a les sales i discoteques que no canviïn cap dels protocols actuals. En tot cas, s'ha mostrat predisposat a ajudar el màxim possible.

Torrents es mostra preocupat per la seguretat del públic però també per la imatge del sector que ja està "molt estigmatitzat". No obstant això, ha volgut relativitzar les xifres, tot recordant que cada nit surten unes 200.000 persones a Barcelona i que a tot Europa hi ha hagut un centenar de casos de possibles punxades. El sector es va reunir dimarts amb els Mossos d'Esquadra per altres temes, però aquest també es va tractar. La policia catalana no sap ben bé a què s'enfronta i està en contacte amb cossos d'altres països. Hi ha hipòtesis que apunten a un possible joc de rol, a un repte viral d'internet o a una manera de "marcar territori" per part d'homes masclistes que vulguin infondre "por" a les dones. Ja són 11 els casos de punxades a joves en l'oci nocturn de Lloret De moment no s'ha detectat droga en cap de les afectades i també consideren poc probable que s'introduís amb una xeringa, ja que es requereixen punxades de dos a tres segons, més llargues que les denunciades. S'apunta que es pot tractar de punxons, però tampoc és segur. En tot cas, els porters poden tenir dificultats en localitzar objectes tant petits i, fins i tot, es poden confondre entre una xeringa d'insulina o d'una altra substància.