El Parlament aparta avui Borràs amb la incògnita de la successió

Laura Borràs serà desposseïda avui de les seves funcions al Parlament després que el jutge hagi dictat l’obertura del seu judici oral per presumptament haver trossejat contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes per beneficiar un amic seu. La líder de Junts s’enfronta a sis anys de presó i 21 anys d’inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental i, davant la seva incisiva negativa a apartar-se, la Mesa que presideix -amb els vots de PSC, ERC i CUP- acordarà la seva suspensió immediata complint l’article 25.4 del reglament, que decreta el cessament temporal dels diputats que estiguin a un pas d’asseure’s a la banqueta dels acusats per delictes vinculats a la corrupció.

Peticions al seu propi partit

La presidenta de la cambra s’atrinxera malgrat que l’oposició en bloc li exigeix que faci un pas al costat, acollint-se a la suspensió voluntària que preveu l’article 25.2, i eviti així ser apartada per la resta de grups. Fins i tot dins del seu propi partit, Junts, hi ha destacats dirigents i consellers que li han demanat que no sotmeti el Parlament a la complicada tessitura que es viurà avui, segons fonts consultades. I és que en la reunió de la Mesa, prevista al migdia, els cinc vots del PSC, ERC i CUP s’imposaran a l’únic vot que podrà registrar la postconvergència a favor seu, el d’Aurora Madaula, perquè Borràs no es podrà pronunciar sobre l’assumpte per un conflicte d’interessos evident. Un cop quedi suspesa -sense sou, sense dret a vot i sense opcions de representació- s’obre el meló sobre la seva successió.

Diverses fonts apunten que, tal com fixa el reglament, la republicana Alba Vergés assumirà les funcions de la presidenta en ocupar la vicepresidència primera. Això sempre que Borràs s’aferri al càrrec, opti per deixar la cadira buida i no renunciï explícitament a la presidència, ja que conservarà l’escó almenys fins que hi hagi una sentència ferma. Aquí és on pot forçar un pols amb el seu propi partit, ja que Junts es quedaria sense poder dirigir el Parlament. Si, per contra, deixa el càrrec una vegada suspesa, la postconvergència pot proposar qualsevol altre candidat al ple -en les travesses hi apareix la diputada i alcaldessa de Vic, Anna Erra, i la secretària de la cambra, Aurora Madaula-, cas en el qual si ERC s’obre a acceptar-ho, complint amb l’acord de govern entre les dues forces, Junts conservaria el càrrec. «Els que em vulguin morta m’hauran de matar i embrutar-se les mans. Jo he vingut a fer la independència, no a suïcidar-me per l’autonomia», va avisar Borràs. Els fidels escuders de la presidenta ja han mobilitzat els seus seguidors perquè es concentrin a partir de dos quarts de dotze a les portes de la cambra.

Una situació insòlita

Borràs serà la primera diputada -i, a més, presidenta del Parlament- a ser suspesa amb l’aplicació de l’article 25.4 del reglament, aprovat amb els vots de la CUP i Junts pel Sí el 2017. La situació és insòlita i uneix tots els partits , llevat del seu. D’aquí ve la convulsió a Junts, amb destacats dirigents i fins i tot consellers demanant a la presidenta que s’aparti. Segons fonts de la formació, el secretari general, Jordi Turull, en canvi, va sortir en la seva defensa i va compartir la tesi que no ha de dimitir. El que no va aclarir és quina decisió prendrà la postconvergència sobre la substitució de Borràs.

El debat intern a Junts corre en paral·lel a l’existència de dos sectors enfrontats, el dels partidaris de Borràs i els que donen suport al secretari general, especialment després del conclave. Els lauristes aposten fins i tot per sortir del Govern si Esquerra vota a favor de suspendre la seva líder, una posició que reuneix escassos suports en la direcció, especialment entre els consellers i els turullistes, que es remeten a allò tancat al congrés que fixa que, un cop quedi auditada la coalició, decidiran si discuteixen o no sobre una sortida de l’executiu.

Tot això acabarà enverinant el clima intern, tenint en compte que Borràs va ser candidata a les últimes eleccions catalanes i que, si després del judici és inhabilitada, no podrà repetir en la llista i quedarà oberta la competència per succeir-la.