La secció cinquena de la sala contenciosa-administrativa del TJSC ha acordat plantejar davant del Tribunal Constitucional una qüestió d'inconstitucionalitat contra el decret sobre els projectes lingüístics dels centres educatius i la llei sobre el català a l'escola. La sala considera que la nova normativa impulsada pel Govern infringeix diversos articles de la Constitució i xoca també amb l'Estatut. Entre d'altres, defensa que les dues normatives introdueixen un model que "trenca" amb la paritat de les llengües oficials, que xoca amb la interpretació que el mateix TC va fer sobre la llengua en la sentència de l'Estatut i que s'afecten drets fonamentals. La interlocutòria s'emmarca en la causa pel 25% de castellà a les aules.

Davant de la nova normativa, el TSJC ja va declarar que era impossible fer complir la sentència del 2020, però plantejava la possibilitat de presentar la qüestió d'inconstitucionalitat. La fiscalia i l'Advocacia de l'Estat s'han mostrat favorables a presentar l'escrit al TC. La Generalitat també s'hi ha mostrat favorable per tal de defensar la constitucionalitat dels textos legals davant del mateix TC. Finalment, l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) creu que no cal plantejar cap qüestió al TC i demana al TSJC que obligui a complir la sentència, i l'associació Hablamos Español veu bé presentar la qüestió al TC però vol saber primer si ja ho ha fet el govern espanyol.

El tribunal conclou que la nova normativa fa impossible aplicar la sentència però alhora vulnera la Constitució i la interpretació que en fa el TC sobre l'ús de les llengües, ja que "trenca la paritat" entre català i castellà, ja que la primera és tractada com a vehicular i l'altra no.