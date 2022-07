El govern espanyol ha anunciat aquest divendres que preveu invertir 1.050 milions d'euros durant els pròxims set anys en actuacions de millora a l'AP-7 i l'AP-2, vies que són titularitat estatal i que d'aquí poc farà un any que van aixecar els peatges. En una compareixença a la seu del govern a Catalunya, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha detallat que el conjunt d'obres programades permetran als usuaris estalviar 750 milions d'euros i 6,3 milions d'hores d'espera en cues cada any. Les actuacions suposaran l'obertura de 42 processos de licitació sobre un total de 224 quilòmetres i se centraran en la millora i construcció d'enllaços, així com l'augment de la capacitat de les vies.