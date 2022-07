El PSC guanyaria les eleccions però l’independentisme es manté majoritari

El PSC obtindria entre 36 i 42 diputats (avui en té 33) i aconseguiria la victòria; prenent distància davant ERC, que es mouria en una forquilla de 31 a 37 escons (ara en té 33), segons el segon baròmetre del 2022 del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. Junts, que actualment té 32 parlamentaris, retrocediria fins als 22-27. En qualsevol cas, l’independentisme mantindria la majoria a Catalunya. El PP, per part seva, pujaria a nivells anteriors al procés independentista amb una forquilla de 9 a 14 gràcies als vots arrabassats a l’extrema dreta de Vox, que passaria a ser la sisena força amb entre 4 i 8 escons.

L’enquesta, que va ser realitzada per Gesop a partir de 2.000 entrevistes domiciliàries entre el 7 de juny i el 7 de juliol del 2022, situa la CUP com a cinquena força (8-12). En Comú Podem obtindria entre 4 i 7 escons i Ciutadans, entre 3 i 6.

Pel que fa a l’estimació de vot vàlid, el PSC obtindria entre un 25 i un 29%, seguit d’ERC (19-23%), JxCat (14-17%), PP (7-10%) i CUP (6 -8 %), mentre que En Comú Podem, Vox i Cs se situarien entre el 4 i el 6 %.

A l’anterior CEO, el PSC va obtenir entre 34 i 39 diputats (avui en té 33), mentre que ERC es movia en una forquilla de 33 a 38 escons (ara en té 33). Junts, que actualment té 32 parlamentaris, retrocedia fins als 23-28. L’extrema dreta de Vox es mantenia com a quarta força amb entre 9 i 12 escons, seguida per la CUP (8-11), En Comú Podem (6-10) i el PP (6-8), i Ciutadans no tenia garantida la seva representació al Parlament.

A més, més de la meitat (el 52%) dels catalans rebutgen que Catalunya es converteixi en un estat independent, mentre que el 41% sí que ho avala i un 7% no contesta. En total, el percentatge de catalans contraris a la independència és dels més alts registrats des del 2015.

La via negociada

Tant els independentistes com els que no ho són pensen majoritàriament que «hi ha d’haver una via pactada per resoldre el conflicte» polític, afirma el CEO, que xifra els partidaris de la via unilateral independentista en l’11%. Tot i això, són més els partidaris de la via negociada en el sector no independentista (un 34%) que en l’independentista (un 28%).

Preguntats sobre quin model polític s’estimen més, un 34% diu que la independència i un 22% opta pel federalisme, mentre que un 30% dels enquestats es mostra partidari del sistema autonòmic. L’enquesta també ha preguntat als ciutadans sobre la seva actitud sobre el feminisme: un 50% són més aviat partidaris i un 29% són molt partidaris, mentre que els que es declaren molt contraris se situen en el 2% i els més aviat contraris en el 5% -la resta no ho sap o no contesta-. El feminisme registra uns percentatges de suport molt similars tant en els homes com en les dones, i el suport és més gran en les franges més joves. A més, un 28% de les catalanes d’entre 18 i 24 anys es declara bisexual o homosexual, davant d’un 11% dels catalans d’aquestes edats. Entre els 25 i 34 anys, un 14% de les dones i un 11% dels homes diuen pertànyer a aquests col·lectius.