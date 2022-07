El TSJC porta al Constitucional el decret que esquiva el 25% de castellà

La Secció Cinquena del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat plantejar al Tribunal Constitucional (TC) una qüestió d’inconstitucionalitat sobre el decret llei de la Generalitat que fixa els criteris aplicables a l’elaboració i la validació dels projectes lingüístics dels centres educatius catalans. Aquesta normativa va ser aprovada per donar resposta a la resolució de l’alt tribunal català que obligava a impartir el 25% de les classes en castellà. Els magistrats plantegen també una qüestió d’inconstitucionalitat respecte la llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 9 de juny.

Els togats sostenen que es podria estar infringint diferents articles de la Constitució i del mateix Estatut de Catalunya. Un d’aquests preceptes és l’article 3 de la Carta Magna pel que fa al caràcter oficial del castellà i la projecció de l’ús d’aquesta llengua en l’ensenyament. La fiscalia i l’Advocacia de l’Estat van considerar que hi concorrien els requisits previstos per plantejar la qüestió d’inconstitucionalitat.

«Model diferent»

La resolució del TSJC estableix que els dos decrets de la Generalitat caracteritzen el català «com a única llengua d’ús vehicular normal» en l’educació, mentre el castellà «queda cenyit a l’ensenyament de la llengua i literatura pròpia, i a un ús vehicular instrumental no garantit; és a dir, l’ús que sigui necessari per al domini final en l’ensenyament obligatori». Les dues normes, destaca, responen a «un model lingüístic diferent» al que va aplicar la sentència sobre el 25%. I afegeix: «un model en què una llengua es configura com a preferent a l’altra» i «com l’única d’ús vehicular». Segons el TSJC, el decret «introdueix un model que trenca la paritat de les llengües oficials» a Catalunya.

«No es pot identificar un valor constitucional que imposi o justifiqui el model lingüístic» incorporat a aquesta normativa», assenyala la decisió; al contrari, «si es constata un valor constitucional lesionat, com és la naturalesa del castellà com a llengua oficial», el TSJC apunta a les «conseqüències» en l’ensenyament i «l’equilibri» amb el català.

El passat mes de maig, el Govern català va aprovar un decret a contrarellotge per esquivar la sentència del 25% del castellà a les aules que estableix el català com a llengua vehicular en l’ensenyament mentre que el castellà tindrà una «presència adequada» a les necessitats de cada centre. La Conselleria d’Educació avalarà el projecte lingüístic de cada centre de manera que la Generalitat es converteix en la responsable legal davant dels tribunals i no els directors de les escoles. El 25% del castellà a les aules havia d’entrar en vigor el 31 de maig.