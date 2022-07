El fiscal manté la petició de presó de dos anys per a Madí

El fiscal Pedro Castro va mantenir ahir la petició de dos anys de presó per a l’exdirigent de Convergència David Madí per una trama de presumptes factures falses. Un inspector de l’Agència Tributària i un pèrit d’Hisenda van ratificar les sospites contra aquest empresari català que va percebre fons de la productora audiovisual Triacom, administrada per l’exgerent de TV-3, Oriol Carbó, per feines que no es van portar a terme.

El tècnic va arribar a afirmar que l’operació era «artificiosa» i una «simulació» i com a prova d’això va sostenir que l’informe que aparentment justifica alguns d’aquests pagaments és un informe general sobre «conjuntura econòmica», un concepte, segons el seu parer, res no té a veure amb el món audiovisual. Per part seva, David Madí i la seva advocada, Olga Tubau, van defensar que els serveis sí que es van realitzar.